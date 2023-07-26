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Коммерсантъ FM
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У берегов Крыма едва не затонула яхта с людьми

Пограничники в Крыму спасли людей с тонущей яхты в Черном море

В Черном море потерпела крушение яхта, столкнувшаяся с затопленным судном, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

По данным силовиков, к моменту прибытия спасателей яхта была наполовину затоплена.

«Из-за столкновения с затонувшим судном в трюмах яхты были сделаны две пробоины, которые не позволили ей продолжить самостоятельное следование к берегу»,— уточнили в пресс-службе ФСБ.

В результате происшествия, отметили специалисты, никто не пострадал. Судно отбуксируют в порт Кавказ на ремонт.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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