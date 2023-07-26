У берегов Крыма едва не затонула яхта с людьми

В Черном море потерпела крушение яхта, столкнувшаяся с затопленным судном, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

По данным силовиков, к моменту прибытия спасателей яхта была наполовину затоплена.

«Из-за столкновения с затонувшим судном в трюмах яхты были сделаны две пробоины, которые не позволили ей продолжить самостоятельное следование к берегу»,— уточнили в пресс-службе ФСБ.

В результате происшествия, отметили специалисты, никто не пострадал. Судно отбуксируют в порт Кавказ на ремонт.

Александр Дремлюгин, Симферополь