Заказчику аукциона перекрыли воду

Федеральная антимонопольная служба России отменила итоги аукциона системы водоснабжения в Копейске после рассмотрения жалобы на условия закупки. Начальная цена составила 1,3 млрд руб. Антимонопольное ведомство признало неправомерными заниженные критерии оценки опыта участников аукциона. Согласно им, максимальные баллы может получить компания, выполнившая контракты на общую сумму 799 млн руб. Заказчик аукциона, МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», намерен исполнить предписание ФАС и внести изменения в извещение о закупке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ФАС посчитали, что критерии оценки опыта участников торгов неправомерно занижены

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ В ФАС посчитали, что критерии оценки опыта участников торгов неправомерно занижены

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба России предписала отменить протоколы оценки вторых частей заявок и итогов аукциона на право реконструкции системы водоснабжения в Копейске. Ведомство признало обоснованной жалобу на действия заказчика. Информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Аукцион на реконструкцию системы водоснабжения в Копейске в июне объявило МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (МУП «КСВВ»). Начальная цена контракта составила 1,31 млрд руб. Условия его технического задания предусматривают разработку проекта, реконструкцию участка водовода Челябинск — Копейск и строительство на нем водопроводной насосной станции в районе поселка Старокамышинск. Срок исполнения контракта — до 30 декабря 2025 года.

На торги поступили заявки от четырех участников. Победителем было признано ООО «Спецгазтехсервис», предложившее выполнить работы за 1,28 млрд руб. Жалобу на действия заказчика закупки подало ООО «Русстрой» (Екатеринбург). Компания сочла неправомерными критерии оценки квалификации участников закупки. Согласно им, чтобы получить максимальную оценку, заявителям достаточно иметь два исполненных договора с общей ценой контрактов 700 млн руб., что меньше начальной цены указанного аукциона. В «Русстрое» решили, что такие условия ставят в несправедливое положение компании, которые выполнили большее число контрактов.

«С учетом изложенного, участник закупки, предоставившии к оценке контракт с ценои в размере, например, 2,5 млрд руб., по результатам оценки по детализирующему показателю критерия получит 100 баллов, равно как и участник закупки, предоставивший в составе заявки контракт с ценои в размере 700 млн руб.»,— говорится в тексте жалобы. В компании отметили, что такой порядок оценки лишает потенциального участника закупки получить соответствующее количество баллов при наличии опыта выполнения работ.

В ФАС России согласились с доводами жалобы. Антимонопольное ведомство подтвердило, что опыт выполнения работ в рамках контракта ценой 700 млн руб. несопоставим с опытом выполнения работ в рамках контракта ценой 1,31 млрд руб. ФАС отметила, что заказчик не установил к участникам необходимое требование о членстве в саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, капремонта и сноса объектов капитального строительства. Также, по мнению ведомства, неправомерным было неуказание в извещении того, что размер обеспечения исполнения контракта устанавливается заказчиком от начальной цены, уменьшенной на размер аванса. ФАС признала в действиях заказчика признаки нарушения закона о контрактной системе и предписала устранить их.

«Передать материалы дела № 28/06/105-1629/2023 соответствующему должностному лицу управления контроля размещения государственного заказа ФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях»,— говорится в решении ФАС России.

Заместитель директора по производству МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Лариса Шевченко в разговоре с «Ъ-Южный Урал» сообщила, что в извещение о закупке будут внесены изменения в соответствии с предписанием ФАС России.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русстрой» было зарегистрировано в Екатеринбурге в 2018 году. Основной вид деятельности общества — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректор и владелец 90% уставного капитала — Руслан Дворецкий, остальные 10% принадлежат Никите Костину. Выручка компании за 2022 год составила 172 млн руб., чистая прибыль — 31,5 млн руб.

МУП «КСВВ» существует с 2004 года. Является гарантирующей организацией централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории Копейска. Предприятием руководит Кирилл Корякин. Учредителем выступает управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейска.

Юрист компании «Филатов и партнеры» Денис Созинов считает решение ФАС об отмене итогов аукциона обоснованным, отмечая его достаточную мотивированность.

«Специалисты ФАС России указали, что заказчик должен устанавливать требование к участникам закупки о наличии членства в отдельном виде саморегулируемой организации. В этой закупке заказчик требования к документу, подтверждающему членство участника в СРО, не устанавливает. Кроме того, представители ФАС обратили внимание на то, что закупочная комиссия должна проверять уровни ответственности участника в соответствующих компенсационных фондах СРО после получения от оператора электронной площадки информации о ценовых предложениях»,— поясняет Денис Созинов.

Адвокат консалтинговой компании Kulik & Partners Law.Economics Павел Дмитриев отмечает, что требования о наличии опыта в закупках зачастую носят спорный характер, поскольку имеют субъективные признаки в критериях оценки.

«Например, те значения критериев, которые заказчик считает наиболее важными и подходящими для себя, участники закупки расценивают как дискриминационные и дающие преимущества их конкурентам. Антимонопольный орган в данном случае посчитал, что критерии не позволяют выявить наиболее опытного исполнителя, как того требует закон о контрактной системе в таких случаях»,— комментирует Павел Дмитриев.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров отмечает, что практика возбуждения административных дел на заказчиков аукционов по подобной категории дел очень распространена. «Суды принимают двоякую позицию. Однако зачастую компаниям удается обжаловать решения в судах вышестоящих инстанций»,— подчеркивает Евгений Жаров.

Михаил Бычков