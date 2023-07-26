Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев задержан за злоупотребление полномочиями

Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртии.

Олег Бекмеметьев в 2018 году

Олег Бекмеметьев в 2018 году

Фото: Амир Закиров

Олег Бекмеметьев в 2018 году

Фото: Амир Закиров

Следствие считает, что, будучи главой города, Олег Бекмеметьев в 2021 году в нарушение требований законодательства передал в собственность коммерческой организации, занимающейся строительством многоквартирных жилых домов, земли, которые находились в государственной и муниципальной собственности.

Дело расследуется СКР по материалам регионального управления ФСБ России.

Корреспондент «Ъ» из зала Индустриального районного суда сообщил, что адвокаты просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако суд постановил отправить Олега Бекмеметьева под домашний арест на два месяца, до 25 сентября.

Напомним, Олег Бекмеметьев было главой Ижевска с октября 2018 по май 2023 года. До этого он руководил администрацией другого города в Удмуртии — Глазова. В конце мая Олег Бекмеметьев сообщил о решении покинуть пост главы Ижевска по собственному желанию в связи с поступившим предложением о работе, однако конкретики он не раскрыл. Глава Удмуртии Александр Бречалов тогда называл поступившее градоначальнику предложение «очень серьезным», но тоже не стал говорить, куда именно уходит Олег Бекмеметьев.

В начале июля ряд местных анонимных Telegram-каналов опубликовали фото, на котором Олег Бекмеметьев в ижевском аэропорту разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов в форме. Сообщалось, что якобы его задержали сотрудники УФСБ для беседы. В правоохранительных органах эту информацию отказались комментировать. Сам Олег Бекмеметьев не отвечал на телефонные звонки.

 Михаил Красильников, Ижевск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...