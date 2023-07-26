Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев задержан за злоупотребление полномочиями

Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Бекмеметьев в 2018 году

Фото: Амир Закиров Олег Бекмеметьев в 2018 году

Фото: Амир Закиров

Следствие считает, что, будучи главой города, Олег Бекмеметьев в 2021 году в нарушение требований законодательства передал в собственность коммерческой организации, занимающейся строительством многоквартирных жилых домов, земли, которые находились в государственной и муниципальной собственности.

Дело расследуется СКР по материалам регионального управления ФСБ России.

Корреспондент «Ъ» из зала Индустриального районного суда сообщил, что адвокаты просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако суд постановил отправить Олега Бекмеметьева под домашний арест на два месяца, до 25 сентября.

Напомним, Олег Бекмеметьев было главой Ижевска с октября 2018 по май 2023 года. До этого он руководил администрацией другого города в Удмуртии — Глазова. В конце мая Олег Бекмеметьев сообщил о решении покинуть пост главы Ижевска по собственному желанию в связи с поступившим предложением о работе, однако конкретики он не раскрыл. Глава Удмуртии Александр Бречалов тогда называл поступившее градоначальнику предложение «очень серьезным», но тоже не стал говорить, куда именно уходит Олег Бекмеметьев.

В начале июля ряд местных анонимных Telegram-каналов опубликовали фото, на котором Олег Бекмеметьев в ижевском аэропорту разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов в форме. Сообщалось, что якобы его задержали сотрудники УФСБ для беседы. В правоохранительных органах эту информацию отказались комментировать. Сам Олег Бекмеметьев не отвечал на телефонные звонки.

Михаил Красильников, Ижевск