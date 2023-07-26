«Яндекс Путешествия»: воронежцы начали бронировать отели на новогодние праздники на три месяца раньше обычного

Жители Воронежа уже в июле начали активно бронировать отели на новогодние праздники, сообщил сервис «Яндекс Путешествия». В июле-2023 доля таких бронирований оказалась в девять раз выше, чем годом ранее.

Аналитики сервиса проанализировали бронирования отелей с датой поездки с 25 декабря по 7 января и аналогичный период в прошлом году. Учитывались путешествия продолжительностью от двух ночей.

Специалисты выяснили, что в среднем жители областного центра планируют четырехдневные поездки при стоимости номера за ночь в 6,6 тыс. руб. Самыми популярными направлениями оказались Санкт-Петербург, где стоимость ночи в отеле составляет 3,2 тыс. руб., Москва (6 тыс. руб.) и Смоленск (2,5 тыс. руб.).

В прошлом году горожане показали активность при бронировании отелей на зимние каникулы в середине октября.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте