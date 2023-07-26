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Коммерсантъ FM
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Госдума одобрила ограничение иностранного участия в российских новостных агрегаторах

Госдума приняла в третьем чтении закон, предполагающий ограничение иностранного участия в новостных агрегаторах. Он устанавливает, что контрольный пакет акций в новостных агрегаторах (более 50%) должен принадлежать гражданам России. Поправки вносятся в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

Владельцами сайтов запрещено выступать:

  • иностранному государству;
  • международной организации;
  • иностранному юридическому лицо;
  • российскому юрлицу с иностранным участием;
  • иностранцу или гражданину России, имеющему гражданство другого государства.

Указанным лицам также запрещается владеть и управлять более чем 20% акций новостного агрегатора. Кроме того, закон запрещает регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранных почтовых сервисов. На сайтах рунета разрешается регистрироваться только с помощью российских номера и почты, биометрических данных или «Госуслуг».

Закон вступит в силу в декабре. Законопроект был внесен в Госдуму 22 октября 2018 года группой депутатов во главе с Антоном Горелкиным («Единая Россия»). Он связывал инициативу с «обеспечением гарантии сохранности персональных данных» на более высоком уровне.

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