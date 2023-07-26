Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 10:10

Жители дома у вокзала в рязанском Сасово эвакуированы из-за возгорания вагонов с серой

На вокзале в рязанском Сасово загорелись вагоны с серой

На станции Сасово в Рязанской области загорелись вагоны с серой. Как сообщила администрация города Сасово, сотрудники железнодорожных предприятий и жители расположенного в 50 м от вокзала пятиэтажного дома эвакуированы.

О причинах инцидента неизвестно. Руководители станции сообщили о «задымлении», когда поезд прибыл. По данным администрации, очаг возгорания потушили, «берутся пробы воздуха». Как сообщили «Звезде» в МЧС, в Сасово эвакуировали 119 человек, большинство из них временно разместили в школе.

В Московской железной дороге (МЖД) сообщили, что задымление произошло в 07:00, передает «РИА Новости». В результате никто не пострадал, угрозу экологии также исключили. Для ликвидации последствий привлекли пожарный поезд. «Эвакуация пассажиров на вокзале не проводилась»,— заверили в МЖД.

По данным Telegram-канала Shot, загорелись четыре вагона на площади около 100 кв. м., рассматривается версия поджога. Telegram-канал Baza пишет, что парами серы отравился один из сотрудников РЖД, его госпитализировали.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...