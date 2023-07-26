Жители дома у вокзала в рязанском Сасово эвакуированы из-за возгорания вагонов с серой

На станции Сасово в Рязанской области загорелись вагоны с серой. Как сообщила администрация города Сасово, сотрудники железнодорожных предприятий и жители расположенного в 50 м от вокзала пятиэтажного дома эвакуированы.

О причинах инцидента неизвестно. Руководители станции сообщили о «задымлении», когда поезд прибыл. По данным администрации, очаг возгорания потушили, «берутся пробы воздуха». Как сообщили «Звезде» в МЧС, в Сасово эвакуировали 119 человек, большинство из них временно разместили в школе.

В Московской железной дороге (МЖД) сообщили, что задымление произошло в 07:00, передает «РИА Новости». В результате никто не пострадал, угрозу экологии также исключили. Для ликвидации последствий привлекли пожарный поезд. «Эвакуация пассажиров на вокзале не проводилась»,— заверили в МЖД.

По данным Telegram-канала Shot, загорелись четыре вагона на площади около 100 кв. м., рассматривается версия поджога. Telegram-канал Baza пишет, что парами серы отравился один из сотрудников РЖД, его госпитализировали.

Лусине Баласян