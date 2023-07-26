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Коммерсантъ FM
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МВД, ФСБ и Минфин не поддержали ускоренную выдачу загранпаспортов за деньги

МВД не поддержало предложение провести эксперимент по предоставлению жителям Москвы возможности быстро получить заграпаспорт за дополнительную плату. Против этой инициативы также выступили ФСБ и Минфин.

Предложение озвучил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина 21 июня. Парламентарий говорил, что за счет вырученных средств можно было бы отменить или снизить госпошлину на оформление загранпаспорта по стандартной процедуре.

В ответе первого замглавы МИД Александра Горового сказано, что предлагаемая инициатива не поддерживается. Он объяснил, что в ходе рассмотрения заявлений о выдаче загранпаспортов подразделения МВД проверяют, есть ли основания для ограничения права заявителя на выезд из страны и отказа в выдаче документа.

«Позиция ФСБ сводится к тому, что выстроенная на протяжении многих лет сбалансированная по срокам система межведомственного взаимодействия МВД России и ФСБ полностью отвечает задачам в области безопасности… существующие сроки рассмотрения органами безопасности запросов на выдачу заграничного паспорта являются оптимальными и не могут быть скорректированы»,— утверждает замминистра (цитата по ТАСС).

Он также привел мнение Минфина, который считает, что снижение или отмена госпошлины за выдачу загранпаспорта может привести к выпадающим доходам федерального бюджета. «Ст. 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственная пошлина за выдачу загранпаспортов подлежит зачислению по нормативу 100 процентов в федеральный бюджет»,— напомнил Александр Горовой.

Лаура Кеффер

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