Кандидат в невыходном положении

Избирательная комиссия Хакасии не смогла ни зарегистрировать Владимира Грудинина в качестве кандидата на пост главы республики, ни отказать ему. Ни одно из решений не получило необходимого числа голосов членов комиссии. Господина Грудинина выдвинули «Коммунисты России», но в КПРФ утверждают, что формально кандидат из ее рядов не выходил и поэтому не имеет права баллотироваться от другой партии. Решение в спорной ситуации предстоит принять Центризбиркому.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Избирательная комиссия Республики Хакасия на заседании 25 июля не смогла принять решение о регистрации гендиректора ООО «Авиационный завод „Ирбис“» Владимира Грудинина в качестве кандидата на пост главы региона. Он был выдвинут региональным отделением партии «Коммунисты России».

Как рассказал „Ъ-Сибирь“ руководитель фракции КПРФ в верховном совете (ВС) республики Григорий Назаренко, члены партии проинформировали избирком о том, что Владимир Грудинин формально числится в рядах КПРФ и, следовательно, не может баллотироваться от другой партии. «Документа, подтверждающего его выход из нашей партии, нет»,— подчеркнул он. Господин Назаренко добавил, что заявление о выходе господина Грудинина из КПРФ, представленное избиркому, он считает фальшивым, поскольку подпись под ним отличается от той, что была поставлена Владимиром Грудининым в свое время под заявлением о выступлении в партию.

Согласно регламенту избиркома, решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного количества его членов. Поскольку всего в комиссии 14 человек, речь идет о восьми голосах. У двух членов избиркома приостановлены полномочия, еще один не присутствовал на заседании из-за болезни, поэтому число голосующих сократилось до 11. Их мнения разошлись. В результате, по данным „Ъ-Сибирь“, за регистрацию Владимира Грудинина проголосовали шесть человек при четырех против и одном воздержавшемся. Ранее аналогичная ситуация сложилась на заседании 19 июля. Тогда республиканский избирком из-за вопроса о членстве в КПРФ Владимира Грудинина и депутата ВС Николая Разумова (его выход из КПРФ также был поставлен под сомнение) не смог зарегистрировать список «Коммунистов России» на выборах в региональный парламент. Решение или отсутствие решения регионального избиркома можно обжаловать в ЦИК, что «Коммунисты России» и сделали.

«Получила КПРФ в управление всего один небольшой регион — Республику Хакасия, и вся страна сейчас видит, как изгаляются вообще над понятиями „выборы“, „демократия“, „конкурентность“, „легитимность“. Вся вина Грудинина состоит в том, что он ушел из КПРФ в партию „Коммунисты России“»,— отреагировал на позицию ресизбиркома председатель ЦК «Коммунистов России» Сергей Малинкович. „Ъ-Сибирь“ он сказал, что позиция «не регистрируем и не отказываем» напоминает ему позицию Льва Троцкого «ни мира, ни войны» в тяжелые годы становления Советской республики.

25 июля рабочая группа Центризбиркома рассмотрела жалобу «Коммунистов России», касающуюся регистрации партсписка. «Предварительно принят проект постановления обязать избирательную комиссию Республики Хакасия зарегистрировать избирательный список»,— сообщил „Ъ-Сибирь“ первый секретарь рескома партии Денис Бразаускас. По словам источника „Ъ“ в ЦИК, на заседании рабочей группы Владимир Грудинин «представил убедительные доказательства, что не является членом КПРФ с 2020 года и сами коммунисты это, по сути дела, подтвердили».

Жалоба, касающаяся Владимира Грудинина как кандидата в главы Хакасии, в ЦИК пока не поступала. По словам Григория Назаренко, в случае, если Владимир Грудинин будет зарегистрирован, представители КПРФ обратятся в суд.

Период регистрации кандидатов на пост главы Хакасии заканчивается. Документы на регистрацию должны быть поданы до 16 июля, после этого избиркому дается 10 дней на проверку достоверности представленных сведений и принятие решения о регистрации либо отказе в регистрации кандидата.

Как сообщили в республиканском избиркоме, этот этап кампании успешно прошли действующий руководитель региона Валентин Коновалов (КПРФ), депутат ВС от ЛДПР Михаил Молчанов и депутат Госдумы РФ Сергей Сокол («Единая Россия»). Самозанятый Алексей Хабаров («Родина») и депутат ВС Ольга Ширковец («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») утратили статус выдвинутых кандидатов, не подав документы в избирком.

«В Хакасии явный раскол элит, который проецируется на избирательную комиссию. Федеральный центр продавливает регистрацию кандидата-спойлера от „Коммунистов России“, поскольку кандидат от этой партии традиционно забирает 1–2% голосов у кандидата от КПРФ. С другой стороны, глава-коммунист продавливает снятие спойлера»,— прокомментировал „Ъ-Сибирь“ ситуацию президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его словам, подобные ситуации в избиркомах случались и раньше, но, как правило, на выборах не выше муниципального уровня. Для губернаторских же выборов это редкость.

«С учетом того, что в Хакасии сейчас проходит самая острая губернаторская кампания в России и не исключен второй тур, на результат могут повлиять многие факторы. Грудинин, если ему удастся зарегистрироваться, конечно, может отобрать определенный процент голосов у Коновалова. Это вечный сюжет в кампаниях разного уровня: КПРФ против „Коммунистов России“. Но, по большому счету, опасность для Коновалова Грудинин представляет относительную. Если будет второй тур, то помочь Соколу в борьбе против действующего главы Хакасии Грудинин уже не сможет»,— считает красноярский политолог Александр Чернявский.

Валерий Лавский, Анастасия Корня