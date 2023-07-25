Рубль упал мимо корзины

В Челябинской области второй месяц подряд ускоряется годовая инфляция. В июне по сравнению с маем она выросла на 0,4 процентного пункта и достигла 3,1%. Годовой прирост цен затронул продовольственную корзину, а непродовольственные товары и услуги, напротив, стали дешевле. Ускорение инфляции в Банке России связывают с увеличением издержек производителей продуктов питания и потребительского спроса, а также ослаблением рубля. Эксперты отмечают, что дальнейшему росту цен будет способствовать повышение ключевой ставки в июле.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фактором ускорения инфляции в Банке России называют ослабление курса рубля

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фактором ускорения инфляции в Банке России называют ослабление курса рубля

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В июне годовая инфляция в Челябинской области ускорилась до 3,1% после 2,7% в мае. Рост показателя наблюдается второй месяц подряд после замедления в апреле, следует из данных регионального отделения Уральского ГУ Банка России.

Годовое снижение цен на продовольственные товары на 0,36% в мае в июне сменилось ростом на 0,48%. На этом сказалось смещение сезонности на рынке плодоовощной продукции. В этом году из-за увеличения объемов производства и более теплой, чем обычно, погоды в регионе огурцы и помидоры подешевели раньше, чем год назад. При этом тепличная продукция подешевела не так сильно, как в июне 2022-го. По причине роста издержек сельхозпроизводителей на корма и удорожания импортных кормовых добавок на фоне ослабления рубля ускорился прирост цен на мясную продукцию.

В июне непродовольственные товары к аналогичному периоду прошлого года подешевели на 0,06%. По сравнению с маем годовое снижение цен замедлилось из-за повышения потребительской активности и ослабления рубля. В связи с этими факторами стали не так сильно дешеветь легковые автомобили. Волатильность национальной валюты ускорила удорожание медицинских товаров. На оптовом рынке вырос спрос на моторное топливо, предложение которого было ограничено из-за ремонта на отдельных нефтеперерабатывающих заводах. По этой причине ускорилось удорожание автомобильного бензина в рознице.

В сегменте услуг годовой темп прироста цен снизился с 12,61% в мае до 10,92% в июне, на чем сказался статистический эффект высокой базы. В июне прошлого года в связи с ощутимым сокращением числа маршрутов и рейсов и ростом издержек авиаперевозчиков подорожали зарубежные поездки. В минувшем месяце ситуация на туристическом рынке была более стабильной, и цены на туры росли не так значительно. В связи с этим годовое удорожание отдыха за пределами страны в июне по сравнению с маем замедлилось.

По схожей причине замедлился прирост цен на услуги связи и телевещания. Так, годом ранее из-за увеличения издержек операторов связи на покупку оборудования и комплектующих подорожала сотовая связь и тариф за пользование телевизионной антенной. В июне по сравнению с тем же месяцем 2022-го стоимость телекоммуникационных услуг почти не изменилась.

«Годовая инфляция в Уральском федеральном округе в июне выросла до 2,02% после 1,47% в мае 2023 года. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России. Ускорение инфляции во многом было обусловлено ростом потребительской активности, ослаблением рубля, смещением сезонности в динамике цен на отдельных рынках продовольственных товаров и ростом издержек производителей»,— отмечают в челябинском отделении Уральского ГУ Банка России.

В целом по РФ годовая инфляция в июне продолжила расти вместе с расширением спроса, ускорившись до 3,25% после 2,51% в мае.

Экономист Сергей Гордеев отмечает, что в условиях выраженной волатильности рубля и турбулентности рынков производители закладывают дополнительные издержки в цену своих товаров.

«Компании закладывают в их цену страховые риски — никто не хочет остаться без оборотных средств. Издержки на товары выросли также по причине усложнения логистики. На дальнейший рост инфляции повлияет принятое Банком России в июле решение поднять ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых»,— отмечает Сергей Гордеев. По его мнению, после повышения ключевой ставки годовая инфляция будет расти в течение двух-трех месяцев, а затем стабилизируется.

Михаил Бычков