Unilever пока не нашла покупателей на российские активы

Один из вариантов прекращения работы Unilever в России — продажа активов компании в стране, «но реальность такова, что мы не нашли жизнеспособного решения» по этому поводу, заявил сегодня, 25 июля, новый гендиректор корпорации Хайн Шумахер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Unilever Фото: Unilever

По его словам, другой вариант — это отказ от производственных процессов в стране. «Мы считаем, что это может привести фактически к национализации (бизнеса.— “Ъ”), учитывая все последние события»,— отметил господин Шумахер. Имеется в виду передача во временное управление Росимуществу российского бизнеса Danone и Carlsberg — соответствующий указ Владимир Путин подписал 16 июня.

После этого события Unilever, по словам топ-менеджера компании, не связывалась с российским правительством. Однако, как он заявил, «продолжать наш бизнес, но в очень ограниченной манере — это наименее плохой вариант».

Господину Шумахеру пришлось разъяснить текущую ситуацию с российским бизнесом компании, так как на Западе Unilever, как пишет Reuters, с момента начала российско-украинского военного конфликта подвергается критике из-за того, что продолжает работать в России. В 2022 году выручка ООО «Юнилевер Русь», российского подразделения транснациональной корпорации, снизилась на 1,3%, до 84,88 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 90,1%, до 9,22 млрд руб., год к году. В марте 2022 года компания приостановила импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также заявила о прекращении инвестиций в страну.

Unilever — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и товаров повседневного спроса. Портфель брендов включает Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Dove, «Бархатные ручки», «Чистую линию», Timotei, Axe, Rexona и др.

В России у Unilever работают площадка по выпуску мороженого в Тульской области, производство косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметическая фабрика в Екатеринбурге и предприятие по выпуску мороженого в Омске. В 2021 году Unilever договорилась о продаже бизнеса по производству соусов, включая фабрику в Туле, группе KDV.