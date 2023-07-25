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Дмитрий Груничев назначен министром строительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил министром строительства региона Дмитрия Груничева. Об этом господин Никитин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глеб Никитин отметил, что господин Груничев более года руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности министра после ухода прежнего министра Анатолия Молева, назначенного заместителем председателя правительства Нижегородской области. «За это время (Дмитрий Груничев – «Ъ-Приволжье») зарекомендовал себя как эффективный и ответственный руководитель. В том числе ему удалось решить вопрос достройки ФАПов. Дмитрий Евгеньевич, пожалуй, имеет самое полное представление по всем вопросам стройки в регионе», — написал губернатор.

Добавим, что на должность министра строительства ранее проводился длительный кадровый конкурс, фаворитом в котором считался финалиста конкурса «Команда правительства» Иван Каргин. Его Глеб Никитин планирует назначить заместителем председателя правительства, введя новую должность. Иван Каргин в строительном блоке будет курировать министерство градостроительного развития и агломераций и министерство строительства. Для этого будет изменена структура правительства Нижегородской области.

Владимир Зубарев

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