Госдума одобрила во II чтении запрет на комиссии за переводы самому себе на 30 млн руб.

Госдума во втором чтении приняла законопроект, позволяющий совершать денежные переводы самому себе без комиссий до 30 млн руб. в месяц. Проект направлен на неограниченный перевод крупных средств от продаж недвижимости, а также против «зарплатного рабства».

Переводы между счетами без комиссии можно будет совершать следующими способами: по номеру телефона с помощью Системы быстрых платежей, по номеру счета через мобильные приложения банков или через личный кабинет на сайте банка на свой счет в другом банке.

«Это поможет человеку более грамотно распоряжаться своими средствами. Например, вовремя переоформить вклад, чтобы деньги не ''зависали'' на условиях до востребования, если он забыл об окончании вклада»,— объясняет пресс-служба Центробанка.

Уточняется, что законопроект обязывает банки информировать клиентов о возможности делать такие переводы без комиссий, а также о сроках истечения его вклада не позднее чем за пять дней до этого.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что мера направлена в том числе против «зарплатного рабства», при котором клиент финуслуг вынужден получать зарплату в банке, выбранном работодателем.

Документ был внесен на рассмотрение в июле 2022 года депутатом от фракции «Справедливая Россия» Анатолием Аксаковым и сенатором от «Единой России» Николаем Журавлевым. Изначально планировалось повысить бесплатный лимит до 1,4 млн руб., при этом ряд крупных банков предлагал снизить лимит до 300–600 тыс. руб.

Полина Мотызлевская