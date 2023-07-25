Список кандидатов партии «За справедливость!» не прошел регистрацию на выборах парламента Хакасии

Избирательная комиссия Республики Хакасия отказала в регистрации на выборах в верховный совет (ВС) региона списка партии «За справедливость!» (ПАРЗАС). Заседание избиркома, рассмотревшее этот вопрос, состоялось 25 июля.

Причиной стало признание недействительными большого числа подписей, собранных в поддержку партсписка. По данным «Ъ-Сибирь», ПАРЗАС - единственная партия в Хакасии, которой пришлось собирать подписи в поддержку своих кандидатов. Всего необходимо было представить избиркому 1978 действительных автографов избирателей Хакасии.

Республиканская избирательная комиссия уже зарегистрировала партсписки кандидатов от КПРФ, партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», Партии пенсионеров, «Единой России», ЛДПР, «Новых людей».

Выборы в ВС состоятся 8-10 сентября 2023 года. 25 депутатов парламента будут избраны по партспискам, 25 - в одномандатных округах.

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Валерий Лавский