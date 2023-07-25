В МИД КНР нет информации о ситуации с министром Цинь Ганом

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин не стала отвечать на вопрос о возможном назначении нового министра иностранных дел на фоне отсутствия главы ведомства Цинь Гана. Последний раз он появлялся на публике 25 июня, когда провел встречу с замглавы российского МИДа Андреем Руденко в Пекине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цинь Ган в мае 2023 года

Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters Цинь Ган в мае 2023 года

Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters

«У меня нет информации, которую я могла бы предоставить»,— заявила Мао Нин на брифинге в ответ на вопрос о том, планирует ли МИД КНР представить нового главу ведомства (цитата по «РИА Новости»).

В июле глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил визит в Пекин из-за пропажи из публичного пространства Цинь Гана. Западные СМИ выдвигают многочисленные версии того, что могло случиться с китайским министром: от внезапной опалы Цинь Гана до его готовящегося перехода на новую, более высокую должность.

Подробности — в материале «Ъ» «Был, да не всплыл».

Лаура Кеффер