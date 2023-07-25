Reuters: Вьетнам намерен нарастить добычу редкоземельных металлов в 470 раз

Правительство Вьетнама разработало план, согласно которому добыча редкоземельных металлов в стране к 2030 году должна увеличиться до 2,02 млн тонн в год, сообщает Reuters. По итогам прошлого года объем добычи составил 4,3 тыс. тонн. Таким образом, за восемь лет он должен увеличиться примерно в 470 раз.

Вьетнам занимает шестое место в мире по добыче редкоземельных металлов. Лидером по этому показателю является Китай, который добыл в прошлом году 210 тыс. тонн. Однако по объему предполагаемых запасов редкоземельных металлов Вьетнам находится на втором месте в мире, уступая лишь тому же Китаю. Резервы Вьетнама оцениваются в 22 млн тонн. При этом месторождения преимущественно сконцентрированы на северо-западе страны у границы с Китаем.

Правительство хочет поскорее перейти на возобновляемые источники энергии, для чего, в частности, и понадобятся редкоземельные металлы. Часть же добытых металлов будет отправлена на экспорт, отмечается в одобренном правительством плане. К добыче и переработке будут допущены только компании, владеющие современным оборудованием и соблюдающие экологические нормы.

Помимо добычи полезных ископаемых страна также намерена вкладывать средства в предприятия по переработке редкоземельных элементов с целью ежегодного производства 20–60 тыс. тонн оксидов редкоземельных элементов к 2030 году.

Кирилл Сарханянц