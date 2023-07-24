ГК «Благо» увеличила инвестиции в строительство элеватора в Воронежской области до 2,2 млрд рублей

Правительство Воронежской области планирует предоставить статус особо значимого инвестиционному проекту группы компаний «Благо», которая строит элеватор на 60 тыс. т единовременного хранения на Верхнехавском маслоэкстракционном заводе. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства по итогам встречи губернатора Александра Гусева с председателем совета директоров ГК Аркадием Фосманом.

Статус особо значимого проекта позволит компании претендовать на льготные ставки по налогам и платежам в бюджет. В облправительстве также сообщили, что губернатор и господин Фосман «обсудили возможность получения и других мер поддержки».

Строительство элеватора в Верхней Хаве началось в апреле 2022 года. Тогда объем инвестиций оценивался в 1,8 млрд руб., сейчас он, судя по данным облправительства, увеличился до 2,2 млрд руб. Власти планируют, что уже в 2024 году региональный бюджет получит от реализации проекта более 50 млн руб. Рбщая сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней до 2035 года оценивается в 600,5 млн руб. Также в облправительстве рассчитывают на создание на элеваторе 63 рабочих мест.

Напомним, элеватор строится рядом с действующими хранилищами завода в Верхней Хаве. Финансовым партнером выступает Росагролизинг, генподрядчиком — «Сельмашсервис» (структура «Воронежсельмаша»).

У «Благо» сейчас четыре актива в Воронежской области — Верхнехавский и Эртильский маслоэкстракционные заводы, Воробьевский элеватор, а также находящийся в аренде Аннинский элеватор. По данным компании, в 2021 году из 46 млрд руб. ее выручки 24 млрд руб. пришлось на воронежские площадки, в том числе 8 млрд руб. составили доходы от экспорта продукции. Из Воронежской области «Благо» экспортирует продукцию в 20 стран (из всех регионов присутствия — в 29).

Сергей Калашников

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