Новым мэром Смоленска выбран Александр Новиков

Сегодня, 24 июля, депутаты смоленского горсовета назначили нового главу администрации Смоленска. Мэра выбирали из четырех кандидатов. Это и. о. главы Смоленска Александр Новиков, депутат горсовета коммунист Павел Андронов, сотрудник банка Александр Мартынов и директор центра дополнительного образования Александр Романов. Подавляющим большинством голосов — 23 депутата из 27 — победил господин Новиков. Ранее его кандидатуру поддержала «Единая Россия» на областной конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новиков

Фото: Александр Новиков / vk.com Александр Новиков

Фото: Александр Новиков / vk.com

Положительно отреагировали на назначение Александра Новикова в ЛДПР, хотя он сменил представителя этой партии Андрея Борисова. «Мы в ЛДПР поддерживаем назначение Александра Новикова на эту высокую должность. В Десногорске он прошел хорошую школу, и, надеюсь, его опыт поможет нашей региональной столице стать лучше. Но надо настойчиво идти вперед и продолжать те положительные начинания, которые были реализованы Андреем Борисовым и его командой»,— посоветовал депутат Госдумы (ЛДПР) от Смоленской области Сергей Леонов.

Новый глава Смоленска не планирует кардинально менять команду заместителей, которая работала с экс-мэром Андреем Борисовым. Из ближайших отставок вице-мэров Александр Новиков подтвердил лишь увольнение заместителя по городскому хозяйству Анны Пархоменко.

«Первая задача — модернизация управленческой команды, которая должна разделять мои ценности. Это уважение к жителям, коллегам и партнерам. Мы должны быть единой командой и поддерживать друг друга. Третья важная ценность для меня — это ответственность. Этих ценностей я придерживался, работая в администрации Десногорска, их я постарался транслировать здесь. С удовольствием буду работать с теми, кто готов этих ценностей придерживаться. С теми, кому они чужды, придется расстаться»,— заявил господин Новиков «Ъ».

«Отдельное направление, в котором я вижу недоработки администрации,— несогласованность во взаимодействии со смолянами. Надо слушать горожан, учитывать их мнение и принимать решения, основанные с учетом пожеланий смолян. В целом не хочу оценивать результаты работы предшественника. Мы смотрим в будущее. То, что получили, проанализируем. Но я не приверженец "охоты на ведьм" и огульной критики. Постараемся сделать лучше»,— пообещал вновь избранный глава Смоленска.

Александр Асадчий, Смоленск