На первичном рынке стало жарче

Челябинск возглавил список крупных городов РФ, где отмечен наибольший рост средней цены квадратного метра в новостройках в июле по сравнению с июнем — на 3,2%, до 98,9 тыс. руб. За год показатель, напротив, снизился на 3,3%. Среди российских мегаполисов также ощутимо подорожал «квадрат» за месяц в Москве и Волгограде (+1,8%), снижение отмечено в Воронеже (–1,9%). Эксперты связывают ощутимый рост средней цены квадратного метра в Челябинске с действием льготной ипотеки, а также с недооценкой жилья в предыдущие годы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Челябинска составляет 98,9 тыс. руб.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Челябинска составляет 98,9 тыс. руб.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В июле средняя цена квадратного метра в новостройках Челябинска составила 98,9 тыс. руб. Это на 3,2% больше, чем месяцем ранее. По динамике роста это первое место среди городов-миллионников России, а также Московской и Ленинградской областей. Об этом сообщается в проведенном по запросу «Ъ» исследовании «Циан. Аналитики» (есть в распоряжении «Ъ-Южный Урал»).

Помимо Челябинска, средняя цена квадратного метра в новостройках за месяц заметно увеличилась в Москве и Волгограде — на 1,8%, Самаре (+1,7%) и Нижнем Новгороде (+1,6%). Снижение показателя отмечено в Воронеже (–1,9%) и Ленинградской области (–1,3%).

По сравнению с июлем прошлого года средняя цена квадратного метра нового жилья в Челябинске сократилась на 3,2%. Среди крупных городов сильнее всего «квадрат» за год подешевел в Воронеже (–8,7%), Уфе (–3%) и Санкт-Петербурге (–2,9%). Ощутимое удорожание отмечено в Краснодаре (+18,1%) и Перми (+13%).

Руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов считает, что в среднесрочной перспективе на рост средней цены квадратного метра в новостройках будет влиять снижение доли находящихся на этапе котлована объектов.

«Новых проектов в этом году выходит меньше, чем в предыдущие годы. При этом лоты в корпусах на высоких стадиях строительства стоят дороже, чем в объектах, которые только начали строить»,— поясняет Алексей Попов. По его мнению, жилье в новостройках может стать более привлекательным в случае повышения ключевой ставки. «Возможное повышение ключевой ставки окажет большее влияние на вторичный рынок недвижимости, где, в отличие от первичного, нет льготных ипотечных программ»,— дополняет Алексей Попов.

Директор специализирующегося на новостройках агентства недвижимости ANB Сергей Моисеев отмечает, что Челябинск долго входил в число городов с самой недооцененной недвижимостью.

«Поэтому сейчас темпы роста цен на новостройки в Челябинске выше, чем в других крупных городах. Основным драйвером роста цен на новое жилье является низкая процентная ставка по ипотеке. По этой причине квартиры в новостройках стали стоить дороже, чем в уже сданных домах»,— поясняет Сергей Моисеев. По его оценке, сегодня на первичном рынке жилья Челябинска наблюдается стабильная ситуация, идет плавный рост цен.

«Популярностью пользуются новостройки в районе северо-запада города. Из-за большого спроса некоторые жилые комплексы повысили цены уже четвертый раз за этот год. В большинстве жилых комплексов Челябинска наблюдается нехватка свободных квартир. В том числе по этой причине застройщики повышают цены»,— отмечает Сергей Моисеев.

Руководитель агентства «Самолет плюс форум» Игорь Чернядьев отмечает, что средняя цена квадратного метра нового жилья за последний месяц выросла в пределах 1–3%.

«Цена квадратного метра растет и на вторичном рынке. Но на первичном динамика более ощутима, это связано с наличием льготной ипотеки. Летом наблюдается повышенный спрос на объекты в новостройках, застройщики поднимают на них цены. Вслед за этим дорожает и вторичное жилье»,— поясняет Игорь Чернядьев. По его словам, средняя цена квадратного метра в новостройках увеличивается также по причине «вымывания» с рынка более недорогих лотов. «В связи с этим у застройщиков остаются варианты с более высокой ценой за квадратный метр. Отмечу, что сегодня на вторичном и первичном рынках недвижимости наблюдается сбалансированный спрос: востребованы объекты во всех районах Челябинска. В случае отмены программ льготной ипотеки продажи нового жилья могут на определенное время снизиться»,— дополняет Игорь Чернядьев. Он также подчеркивает дефицит качественного жилья на рынке, отмечая, что «достойные квартиры с хорошими планировками раскупают очень быстро».

Аналитик «Финам» Наталия Пырьева отмечает, что с учетом низкой базы весны и лета прошлого года спрос на жилье в новостройках вырос.

«При этом в 2023 году также отмечается восстановление интереса к подержанному жилью, что обусловлено снижением стоимости “вторички” в предыдущие годы на фоне бума ипотечных продуктов на первичном рынке. Однако число доступных предложений на вторичном рынке постепенно сокращается, а вместе с тем растут ипотечные ставки, что способствует повышению спроса покупателей на новое жилье»,— подчеркивает Наталия Пырьева. Она отмечает, что застройщики стремятся сокращать количество доступного для покупки жилья, чтобы иметь возможность сохранить высокие цены в условиях ограниченного спроса.

По данным федерального портала недвижимости «Мир квартир», за первое полугодие 2023 года средняя цена квадратного метра в новостройках Челябинска выросла на 6,9%, составив 92,2 тыс. руб.

Михаил Бычков