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Коммерсантъ FM
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Луганский интернет-провайдер «Луганет» подвергся DDoS-атаке

Интернет-провайдер «Луганет», предоставляющий услуги связи на территории Луганской народной республики, 23 июня сообщил в своей официальной группе во «ВКонтакте», что «наблюдаются кратковременные сбои в работе сети».

Оператор уточнил, что проблемы с доступом связаны с осуществлением «целенаправленных DDoS-атак» на серверы провайдера, а администраторы и руководство компании принимают все необходимые меры по проведению защитных мероприятий. Информацию о восстановлении работы сети компания не публиковала, ее сайт на 16:40 мск остается недоступен. «Ъ» направил запрос в «Луганет».

Хакерская группировка, называющая себя «IT-армия Украины», в своем Telegram-канале заявила, что берет на себя ответственность за DDoS-атаку на провайдера.

Вадим Красников

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