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В Ульяновске пресекли деятельность этнической ОПГ

В Ульяновске пресекли деятельность организованной преступной группы, сформированной по этническому принципу. По данным УФСБ по региону, злоумышленники сбывали немаркированную табачную продукцию.

Реализация контрафакта производилась не только в Ульяновской области, но и в Дрожжановском районе соседнего Татарстана. Всего силовики изъяли более 135 тыс. пачек нелегальной продукции. Ее общая стоимость превышает 10 млн руб.

«Мне интересно, как все-таки удалось такую огромную партию нелегального табака довезти до Ульяновской области. Проверять нужно не только торговые точки, но и всевозможные склады, и транспортные средства», — прокомментировал ситуацию депутат городской думы Ульяновска Сергей Моргачев.

Евгений Чернов

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