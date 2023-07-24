В Ульяновске пресекли деятельность этнической ОПГ

В Ульяновске пресекли деятельность организованной преступной группы, сформированной по этническому принципу. По данным УФСБ по региону, злоумышленники сбывали немаркированную табачную продукцию.

Реализация контрафакта производилась не только в Ульяновской области, но и в Дрожжановском районе соседнего Татарстана. Всего силовики изъяли более 135 тыс. пачек нелегальной продукции. Ее общая стоимость превышает 10 млн руб.

«Мне интересно, как все-таки удалось такую огромную партию нелегального табака довезти до Ульяновской области. Проверять нужно не только торговые точки, но и всевозможные склады, и транспортные средства», — прокомментировал ситуацию депутат городской думы Ульяновска Сергей Моргачев.

Евгений Чернов