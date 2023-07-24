СМИ сообщили о побеге вооруженного гранатой мужчины из военного госпиталя в Ростове-на-Дону

В Ростовской области из 1602-го военного клинического госпиталя 21 июля сбежал 44-летний Александр К., предположительно вооруженный осколочной гранатой. Мужчина объявлен в розыск, сотрудники полиции готовят его фоторобот, сообщает издание 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. ГУ МВД по региону ситуацию не комментирует.

Сообщается, что мужчина — уроженец Курской области — поступил в госпиталь с ранением руки, полученным в зоне боевых действий. У Александра К. также было подозрение на контузию, медиками диагноз не подтвержден. Госпиталь расположен по адресу Дачная ул., д. 10, Октябрьский район Ростова-на-Дону.

Полина Мотызлевская