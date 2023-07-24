МИД заявил о праве России принять жесткие меры в ответ на атаки беспилотников

МИД России осудил очередные атаки беспилотников на Москву и Крым. Ведомство считает, что власти Украины используют «террористические методы, запугивание гражданского населения» и такие атаки «никакого военного смысла не имели».

МИД РФ в очередной раз обвинил страны Запада в стремлении обострить ситуацию. «Решительно осуждаем это очередное преступление киевского режима. Призываем международные организации дать ему надлежащую оценку… Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Сегодня, 24 июля, была осуществлена атака беспилотников на Москву. Минобороны РФ заявило, что два БПЛА были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Первый упал на Комсомольском проспекте, второй попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева. В одном доме выбило окна.

Также с утра над Крымом сбили силами ПВО и подавили средствами РЭБ 17 БПЛА. Обломками беспилотников был поврежден частный дом в Кировском районе и склад под Джанкоем, на котором начали детонировать боеприпасы. Власти объявили эвакуацию жителей из сел в радиусе 5 км.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер