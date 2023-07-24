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Коммерсантъ FM
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МИД заявил о праве России принять жесткие меры в ответ на атаки беспилотников

МИД России осудил очередные атаки беспилотников на Москву и Крым. Ведомство считает, что власти Украины используют «террористические методы, запугивание гражданского населения» и такие атаки «никакого военного смысла не имели».

МИД РФ в очередной раз обвинил страны Запада в стремлении обострить ситуацию. «Решительно осуждаем это очередное преступление киевского режима. Призываем международные организации дать ему надлежащую оценку… Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Сегодня, 24 июля, была осуществлена атака беспилотников на Москву. Минобороны РФ заявило, что два БПЛА были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Первый упал на Комсомольском проспекте, второй попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева. В одном доме выбило окна.

Также с утра над Крымом сбили силами ПВО и подавили средствами РЭБ 17 БПЛА. Обломками беспилотников был поврежден частный дом в Кировском районе и склад под Джанкоем, на котором начали детонировать боеприпасы. Власти объявили эвакуацию жителей из сел в радиусе 5 км.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Атака беспилотников на Москву

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Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области. Позже его восстановили по 3 и 4 полосам

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области. Позже его восстановили по 3 и 4 полосам

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Поврежденная крыша здания

Поврежденная крыша здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Оцепление у здания на Комсомольском проспекте

Оцепление у здания на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Минобороны России заявило, что БПЛА подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение

Минобороны России заявило, что БПЛА подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Перекрытие движения

Перекрытие движения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции на проспекте Лихачева

Сотрудники полиции на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сообщалось, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто

Сообщалось, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Поврежденное здание на проспекте Лихачева

Поврежденное здание на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки беспилотника на проспекте Лихачева

Последствия атаки беспилотника на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области. Позже его восстановили по 3 и 4 полосам

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Поврежденная крыша здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Оцепление у здания на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Минобороны России заявило, что БПЛА подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Перекрытие движения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сообщалось, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Поврежденное здание на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки беспилотника на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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