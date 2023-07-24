Лидер ультракоммунистов Норвегии ушел в отставку из-за кражи солнечных очков

Лидер ультралевой партии Норвегии «Красные» Бьёрнар Мокснес объявил в понедельник, что уходит в отставку. Причиной решения стал скандал, разразившийся в июне. Тогда местная газета Romerikes Blad сообщила, что господин Мокснес был пойман с поличным в аэропорту Осло на краже солнечных очков в одном из бутиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Бьёрнара Мокснеса Фото: Соцсети Бьёрнара Мокснеса

По данным СМИ, 41-летний политик украл из магазина очки Hugo Boss стоимостью 1199 норвежских крон (около €100). Изначально политик не признавал свою вину, утверждая, что взял очки случайно. Но на опубликованной в СМИ записи с камеры наблюдения видно, что господин Мокснес сначала сорвал с очков бирку, затем положил их в чемодан, а позднее переложил себе в карман. 30 июня его оштрафовали за кражу на 3 тыс. крон (около €250). В сегодняшнем заявлении господин Мокснес признает кражу очков и признается, что «не может понять», почему он это сделал.

3 июля партия «Красные» сообщила, что господин Мокснес уходит на больничный, а временным лидером будет его заместитель Мари Сневе Мартинуссен. Теперь она займет эту должность на постоянной основе.

Кирилл Сарханянц