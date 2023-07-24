Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает, какие модели китайских, иранских или индийских машин могли бы послужить основой для «переосмысления» народного автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский

Не уверен, что автомобильное имя «Ока» настолько ценно, что эту марку следует возродить вслед за «Москвичом» (такая мысль высказывалась на уровне российского правительства), но сама по себе идея предложить рынку компактное, простое и, главное, недорогое транспортное средство здравая. Когда-то при всех своих недостатках «Ока» смогла стать действительно народным автомобилем. Недаром в советское время ее выпускали сразу несколько автомобильных заводов.

Сегодня же радость покупки новой машины начинается с 700 тыс. руб. — именно столько стоит наш традиционный бестселлер последних месяцев Lada Granta. Мы уже смирились с тем, что возрождение отечественных автомобильных брендов у нас подразумевает навеску наших эмблем на машины из дружественных стран. Поэтому есть смысл посмотреть, что именно могло бы стать нашей условной «Окой».

На мой взгляд, главный претендент — Wuling Mini EV. Это изделие было выпущено в 2020 году и с тех пор не раз ставило рекорды продаж на китайском рынке. Его главное преимущество — это цена, которая, если перевести юани в рубли, укладывается приблизительно в 500 тыс. У этой коробченки на колесах есть все: запоминающаяся внешность, четыре полноценных пассажирских места, «музыка» с USB-разъемом, кондиционер. И самое главное — это электромобиль. Запас хода на одном заряде батареи составляет чуть больше 100 км, а мотор развивает всего 27 л. с., но для города вполне себе нормально едет этот Wuling — я сам пробовал.

Разумеется, это не единственный достойный, но при этом доступный по цене автомобиль, который производится в Китае. Есть Geely LC, Ora R1, BYD Seagull. А еще у нас есть индийские и иранские партнеры. Так что теоретически на роль «Оки» может претендовать какая-нибудь Saipa Sahand или Maruti Alto. Почему бы нет? К слову, «Оку» мы когда-то начинали проектировать сами, а потом взяли и переосмыслили японскую Daihatsu Cuore.