Джонни Депп вернулся на сцену после «чрезмерного увлечения образом жизни рок-звезды»

В немецком городе Вольфсбург 23 июля прошел концерт группы Hollywood Vampires с участием Джонни Деппа, сооснователя коллектива. Два концерта группы в середине июля были отменены в связи с госпитализацией актера.

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Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Джонни Депп

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Выступление 23 июля прошло на сцене парка развлечений Autostadt при заводе Volkswagen. На видео одного из фанатов, выложенном на YouTube, Джонни Депп передвигается по сцене с тростью, но во время исполнения песен без труда играет гитаре.

Концерты Hollywood Vampires в Венгрии и Словакии 18 и 20 июля были отменены из-за проблемы со здоровьем у Деппа. Как писало венгерское издание Blikk, актер потерял сознание в номере отеля в Будапеште из-за того, что «много тусовался».

«Мы слышали, что на всякий случай они вызвали врача, чтобы узнать, не случилось ли с ним чего-то более плохого, чем просто чрезмерное увлечение образом жизни рок-звезды»,— говорил источник издания.

Hollywood Vampires — американская хард-рок-группа, основанная в 2015 году Элисом Купером, Джонни Деппом и Джо Перри. Название коллектива отсылает к питейному клубу «The Hollywood Vampires», существовавшему в 1970-х. Следующие концерты группы запланированы в США на 28, 29 и 30 июля.

Полина Мотызлевская