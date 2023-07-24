Более 50 человек отказались от компенсации разрушенного в обстрелах жилья в Белгородской области

51 житель приграничных районов Белгородской области отказался от компенсации разрушенного в обстрелах жилья. По словам министра строительства Оксаны Козлитиной, эти люди намерены вернуться жить в свои населенные пункты.

Всего в Белгородской области разрушены 1755 жилых помещений. Собственники 1439 из них согласились с получением компенсации в виде новой жилой площади, 97 уже получили ключи и переехали. Остальные находятся в процессе выбора жилья и земельных участков и решают вопросы с техническими паспортами своего бывшего жилья. Чиновникам не удалось найти 265 домовладельцев, некоторые из них не проживают в Российской Федерации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании в областном правительстве заявил, что, несмотря на невозможность вручить уведомления о компенсации некоторым собственникам, жилье строить все же будут. Также он поручил ускорить работу с теми, кто еще не определился.

«Понимаем, что эти решения зачастую эмоциональные. Не хотелось бы доводить до того, что человек придет через год или два и скажет, что передумал. Мы не понимаем, когда люди смогут вернуться в свое жилье. Мы надеялись, что люди были отселены на два-три дня, а сегодня уже полтора года»,— сказал господин Гладков.

Также глава региона прокомментировал условия восстановления жилья богатых жителей региона. Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев сообщил на совещании, что сейчас чиновники готовят документы о снятии из списка восстанавливаемых домов два объекта из Нижнего Ольшанца.

«Кровлю и окна мы восстанавливаем. Бассейны, аквариумы, машины по 10–15 млн рублей каждая, конечно, при всем уважении к людям, мы в этом объеме восстановить не можем. Мне кажется, справедливость должна быть. Мы идем навстречу и повышенные обязательства берем перед теми, у кого средний и низкий доход. Если человек может купить дом за 50 или 30 млн и автомобиль за 20 или 10 млн, я думаю, это немного другая история»,— сказал губернатор.

Белгородская область с начала специальной военной операции подвергается обстрелам со стороны Украины. Из-за непрекращающихся атак в 15 населенных пунктах действует режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, их жители временно расселены.

Сергей Толмачев, Воронеж