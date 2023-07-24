СЖД заменила двигатели Cummins и Caterpillar на агрегаты ЯМЗ

Северная железная дорога начала в тестовом режиме замену силовых агрегатов специализированной техники импортного производства на двигатели Ярославского моторного завода (ПАО «Автодизель»). Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Северной железной дороге — филиале ОАО «РЖД».

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В пилотную программу замены импортных двигателей войдут 38 единиц путевой техники СЖД: путевые выправочные и подбивочные машины, снегоуборочная техника, мотовозы, укладочный кран.

Первые два тестовых двигателя ЯМЗ были установлены на экскаватор на комбинированном железнодорожно-автомобильном ходу и выправочную машину «Дуоматик». Экскаватор ранее был оснащен двигателем Cummins, выправочная машина — Caterpillar.

«В течение трех месяцев работы на участках пути СЖД в Ярославской области получены положительные данные о работе ярославских дизелей, в рабочих условиях двигатели подтвердили заявленные характеристики мощности и экономичности. С помощью выправочной машины было отремонтировано 117 километров пути с требуемым качеством»,— сообщили в СЖД.

20 июля представители ОАО «РЖД» посетили Ярославский моторный завод. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Шевцов отметил, что для холдинга важно обеспечение сервисного обслуживания со стороны производителя, в том числе по контракту жизненного цикла. По итогам реализации программы будут рассмотрены возможности замены ярославскими дизелями двигателей техники на других магистралях РЖД.

«Ъ» сообщал, что «РЖД» реализует программу импортозамещения в связи с уходом из России ряда иностранных компаний и санкционного давления.

Антон Голицын