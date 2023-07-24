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Коммерсантъ FM
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Малый бизнес надеется на рост продаж

Мониторинг деловой активности

Данные о деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) свидетельствуют о происходящем в середине года оживлении в этом секторе. Индекс RSBI (рассчитывается ПСБ, «Опорой России» и НАФИ по итогам опроса 1,8 тыс. компаний) в июне достиг максимальных значений за всю историю наблюдений и составил 55,3 пункта. На протяжении последних месяцев аналитики отмечали оптимизм малых предприятий (53,7 пункта в мае, 54,1 — в апреле, 53,5 — в марте), при этом наращиванию активности в секторе препятствовали слабые продажи и недостаток заемных средств.

Деньги, свои или заемные, остаются главным фактором степени уверенности МСП. В июне продолжили расти фактические продажи — у 19% компаний (такой уровень на 3 процентных пункта выше майского значения и является максимумом с февраля 2022 года). О снижении продаж сообщили 34% МСП — это минимум с сентября 2021 года. Дальнейшего роста выручки ждут 28% компаний, сокращения — 15%. Компонента кредитов обновила исторический максимум (60,4 пункта) за счет повышения доступности заемного финансирования — удовлетворенный спрос на него вырос с 25% до 29%, неудовлетворенный сократился до минимума в 8% (произошедшее повышение ставки ЦБ может развернуть динамику уже в следующем месяце).

Пока, впрочем, финансовые успехи не трансформировались в рост инвестактивности МСП: доля компаний, расширявших бизнес, остается неизменной (19%), при этом доля желающих инвестировать и дальше поубавилась (25% против 28% в мае). Кадровая компонента показывает готовность МСП нанимать новых сотрудников (об этом в мае и июне сообщили 24% опрошенных, сокращать штат готовы были 5%), но в реальности планы пока не реализовались — нанимали сотрудников в мае и июне 12% МСП. Это может свидетельствовать о кадровом голоде в секторе и неспособности МСП конкурировать за персонал с крупными компаниями, что тормозит его развитие.

Среди сфер деятельности МСП лидирует производство — за счет роста всех компонент. Услуги и торговля росли на продажах и кредитах. «Структурные преобразования российского рынка и переориентация на отечественную продукцию дают бизнесу новые возможности для развития. В перспективе вероятен переход продаж в активную фазу роста впервые с начала ковидного периода»,— полагает вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов.

Диана Галиева

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