«Зенит» выигрывает на трансферном поле

Центральный защитник белградской «Црвены Звезды» Страхиня Эракович официально перешел в «Зенит». 22-летний футболист, имеющий в активе пять матчей за национальную сборную Сербии, заключил соглашение с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «4+1». Самое интересное в этом трансфере то, что Эраковича уже был готов купить «Спартак», но «Зенит» в последний момент перехватил его у своего принципиального соперника.

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Фото: Luis Vieira / AP Страхиня Эракович

Фото: Luis Vieira / AP

Очередным новичком «Зенита» в летнее трансферное окно стал перспективный центральный защитник Страхиня Эракович. Причем за воспитанника «Црвены Звезды» и трехкратного чемпиона Сербии в Российской премьер-лиге развернулась настоящая борьба, ведь вполне конкретный интерес к нему проявляли не только петербуржцы, но и «Спартак» с «Краснодаром». И если кубанцам не удалось договориться с Эраковичем, то красно-белые практически вышли на финишную прямую в переговорах с футболистом и белградским клубом.

Сообщалось, что контракт Эраковича со «Спартаком» был уже согласован. Его условия, по неофициальным данным, предполагали, что сумма трансфера составит €7 млн плюс 10% цены последующей перепродажи игрока, а зарабатывать он будет около €1 млн в год при договоре по схеме «3+1». При этом ради подписания Эраковича «Спартак» вроде бы даже отказался от покупки защитника лондонского «Тоттенхема» и сборной Колумбии Давинсона Санчеса.

И вот когда все участники сделки ударили по рукам в ситуацию резко вмешался «Зенит».

Как выяснилось, петербургский клуб по договоренности с «Црвеной Звездой» обладал приоритетными правами на приобретение Эраковича и воспользовался этой опцией, заблокировав переход серба в «Спартак» и сделав ему другое предложение, от которого тот не мог отказаться.

У красно-белых традиционно дружеские отношения с белградской командой, но дело в том, что с «Зенитом» ее связывают более прочные, финансовые контакты. Как известно, спонсором «Црвены Звезды» является «Газпром».

По информации Transfermarkt, петербуржцы приобрели Эраковича за €8 млн. Контракт с ним они подписали по схеме «4+1» с зарплатой, по сведениям сербских источников, чуть более €1 млн в год. Сам игрок после официального оформления трансфера заявил, что практически не раздумывал, получив приглашение от чемпиона России. «Как только появилась возможность перейти в "Зенит", сразу же согласился»,— сказал Страхиня Эракович в интервью пресс-службе петербургского клуба.

Понятно, что в «Спартаке» довольно болезненно отнеслись к решению серба подписать контракт с главным конкурентом. Глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов, например, дал такой комментарий изданию «Спорт-Экспресс» по этому поводу: «Нам нужны сильные и волевые футболисты, а такие, которые меняют свое мнение каждый день, нам не нужны».

Еще раньше по ситуации с Эраковичем, общаясь с журналистами перед стартом сезона, высказался новый генеральный директор москвичей Олег Малышев: «Мы — "Спартак". И хотим, чтобы у нас играли футболисты, которые стремятся играть в "Спартаке". Если кто-то хочет играть в "Зените", пожалуйста. Adios!»

В свою очередь, гендиректор «Зенита» Александр Медведев, как сообщает «РИА Новости», отметил, что «трансфер Эраковича был осуществлен на основании преимущественного права покупки путем выравнивания с условиями конкурирующего предложения».

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Фото: ФК «ЗЕНИТ» Страхиня Эракович и Александр Медведев

Фото: ФК «ЗЕНИТ»

Интересно, что недавно петербуржцы «увели» у конкурентов и защитника Марио Фернандеса, которого хотел вернуть ЦСКА. Когда у армейцев возникли проблемы с агентом бразильского футболиста, тут же на горизонте появился «Зенит» со своим предложением. Другое дело, что по трансферам Фернандеса и Эраковича есть вопросы относительно их целесообразности и необходимости именно для петербургского клуба. Бразилец с российским паспортом, напомним, почти год фактически пропустил, и не факт, что после такого перерыва в карьере он сможет заиграть на прежнем высоком уровне и завоюет место в стартовом составе. К тому же Фернандес уже не молод — скоро ему исполнится 33 года.

С 22-летним Эраковичем тоже не все очевидно. Пока серб только подает надежды и в национальной сборной делает лишь первые шаги.

К примеру, попав в заявку на чемпионат мира в Катаре, весь групповой турнир он просидел на скамейке запасных. Так что неизвестно, насколько Эракович будет полезен «Зениту» прямо сейчас. Тем более что у петербуржцев в принципе укомплектована позиция центральных защитников, притом что они используют тактическую схему с двумя игроками этого амплуа. Даже при наличии Роберта Ренана, Дмитрия Чистякова и Нуралы Алипа Эракович вполне может сесть в запас, а еще к концу сентября должен восстановиться после травмы Родригао. Сам серб говорит, что способен действовать и на других позициях в обороне, но фланги у «Зенита» тоже прикрыты. Там бы того же Фернандеса куда-нибудь пристроить.

Александр Ильин