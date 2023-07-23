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Коммерсантъ FM
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Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир в шведском Бостаде

Российский теннисист Андрей Рублев со счетом 7:6 (7:3), 6:0 обыграл норвежца Каспера Рууда в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском городе Бостад.

Фото: Anders Bjuro / TT News Agency / AP

Фото: Anders Bjuro / TT News Agency / AP

Выиграв матч в Бостаде, Рублев стал 14-кратным победителем турниров ATP в одиночном разряде. 13-ю победу он также одержал в нынешнем сезоне, обыграв в финале турнира в Монте-Карло датчанина Хольгера Руне.

Турнир в Бостаде проходил на грунтовом покрытии, его призовой фонд превышает €530 тыс.

Эрдни Кагалтынов

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