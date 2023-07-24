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Бюджет раскошелится на переход

Проектирование подземного перехода у Биржевого моста привело к удорожанию контракта на его строительство

Цена контракта на строительство подземного пешеходного перехода у Биржевого моста под площадью Академика Лихачева может увеличиться на 70%, до 720 млн рублей, после проведенной госэкспертизы проектной документации. По мнению экспертов, дополнительные работы, не предусмотренные в заключенным контракте, вряд ли приведут к изменению сроков его выполнения.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) подготовил проект постановления городского правительства о перераспределении ассигнований на строительство объектов в рамках Адресной инвестиционной программы. В числе других изменений предлагается увеличить финансирование строительства подземного пешеходного перехода под площадью Академика Лихачева в зоне подъезда к Биржевому мосту. Документ до 3 августа будет проходить антикоррупционную экспертизу.

Проектом постановления предлагается увеличить цену контракта более чем на 70%, до 720,675 млн рублей. В частности, лимит финансирования объекта за счет средств городского бюджета на 2023 год, который по допсоглашению к контракту составлял 120 млн рублей, может быть увеличен до 387,45 млн рублей, а вместо предусмотренных на 2024 год 5,999 млн рублей предлагается выделить 39,2 млн рублей.

Госконтракт №С-37 на проектирование и строительство перехода был подписан между СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» и АО «ПО "Возрождение"» 9 сентября 2022 года по итогам аукциона, единственным участником которого была компания-победитель. Цена работ по контракту составляла 419,999 млн рублей, и по его условиям подрядчик должен был провести изыскательские работы, разработать проектную документацию и построить объект к ноябрю 2024 года.

По итогам разработки проектной документации, проведенной АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» и получившей положительное заключение СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы», в проект были включены работы и затраты, контрактом не предусмотренные. В частности, на основании инженерно-геологических изысканий и расчетов несущей способности грунтов было принято решение делать фундамент на основании из буронабивных свай. Внешний вид перехода решено стилистически связать с окружающей застройкой, для чего пол и стены перехода покрыть гранитными плитами. Кроме того, поскольку в зону строительства попадают другие здания и сооружения, проектанты признали необходимость их обследования и проведения геотехнического мониторинга во время проведения строительных работ. Также в смету включили восстановление озеленения и техприсоединение к сетям электроснабжения.

Донором для этого и других изменений в распределении средств бюджета КРТИ предлагает сделать проект строительства Большого Смоленского моста, который проходит госэкспертизу и еще не законтрактован. По предварительным данным, стоимость его строительства, пока не утвержденная экспертами, вырастет с 27 млрд до 50 млрд рублей. На прошедшем на прошлой неделе совещании по вопросам строительства моста губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил уверенность, что строительство объекта начнется в декабре 2023 года.

В пресс-службе АО «ПО "Возрождение"» отказались комментировать проект постановления до его одобрения и подписания губернатором. Генеральный директор Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса (АСДОР) Юрий Агафонов считает, что внесенные в ходе проектирования изменения вряд ли приведут к срыву сроков строительства объекта. «По срокам вполне могут вписаться. Технология устройства фундамента из буронабивных свай проверена, отработана. Что касается гранитной облицовки — на мой взгляд, правильное решение, все-таки объект в центре города и должен соответствовать общей стилистике»,— говорит он.

Вячеслав Калашников

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