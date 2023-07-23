МВД: ущерб от преступлений за первое полугодие составил почти 285 млрд руб.

За полгода материальный ущерб от преступлений в России составил 284,3 млрд руб., следует из данных МВД, которые приводит ТАСС. Это почти вдвое меньше (42,5%), чем за аналогичный период прошлого года.

Большая часть материального ущерба (81,6%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа. При этом число экономических преступлений, ущерб от которых составил более 50% всего материального ущерба (151,5 млрд руб.), по сравнению с 2022 годом сократилось на 4,8% — до 67,4 тыс. преступлений. Всего за первые полгода МВД зарегистрировало 983,7 тыс. преступлений.

Показатель материального ущерба приблизился к значению первого полугодия 2021 года — 222 млрд руб. Это минимальный показатель за первое полугодие последних трех лет. За первые шесть месяцев 2022 года ущерб от преступлений составил 494 млрд руб.

Анастасия Ларина