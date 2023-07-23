Рахимова в паре с Подороской проиграла в полуфинале турнира WTA в Будапеште

Российская теннисистка Камилла Рахимова и аргентинка Надя Подороска проиграли Катажине Питер из Польши и Фанни Штоллар из Венгрии в 1/2 финала турнира Hungarian Grand Prix. Матч завершился со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (5:7). В финале Питер и Штоллар сыграют с Джесси Эни (США) и Анной Шишковой (Чехия).

21-летняя Рахимова занимает 144 место в рейтинге WTA в парном разряде (78-е в одиночном). На ее счету два титула в парах. 26-летняя Подороска находится на 237 месте в парном разряде (80-е в одиночном). Она однажды побеждала в турнире WTA в парах.

Hungarian Grand Prix — турнир в категории WTA 250. Проводится в Будапеште. Призовой фонд составляет $259 тыс.

Леонид Уварчев