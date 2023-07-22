На Кубани создали совет при губернаторе по улучшению качества жизни

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о создании Совета по улучшению качества жизни. Документ опубликован в материалах администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Распоряжение подписано 19 июля. В руководство совета, помимо главы Кубани, который стал председателем объединения, вошли первый вице-губернатор Игорь Галась (займет пост первого заместителя главы совета), вице-губернатор Анна Минькова и министр экономики Алексей Юртаев (оба займут пост заместителей руководителя совета).

Кроме того, членами совета станет вице-губернаторы Александр Топалов, Александр Прошунин, министр труда, образования, здравоохранения, культуры, спорта. Также в качестве членов совета по согласованию указаны председатели различных отраслевых союзов и объединений региона, в том числе краснодарского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, «Опоры России», ОНФ, «Деловой России». Помимо этого, в состав совета предложено включить руководителей социально направленных общественных организаций, работающих в крае.

Как говорится в положении о совете, объединение создается для рассмотрения вопросов повышения качества жизни населения через механизмы повышения качества услуг в социальной сфере. Основными задачами совета указаны:

рассмотрение приоритетных проектов в социальной сфере и результатов их реализации;

формирование предложений по приоритетам реализации госполитики в социальной сфере;

подготовка предложений по совершенствованию правовых актов в социальной сфере;

анализ результатов рейтинга качества жизни, формирование предложений по улучшению показателей Краснодарского края в нем;

содействие во внедрении в Краснодарском крае регионального социального стандарта.

В российских регионах с весны 2023 года запускаются советы при главах регионов по повышению качества жизни, обратили внимание «Ведомости». По данным на 12 июля, они были созданы в 25 регионах РФ, в том числе Белгородской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Кировской, Ярославской, Пензенской, Иркутской областях, Адыгее, Башкирии, Татарстане, Мордовии, Якутии, Северной Осетии и др. До конца 2024 года советы планируется запустить в 80 субъектах страны.

Советы в регионах создаются в рамках внедрения регионального социального стандарта, который разработало Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Александр Орлов

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