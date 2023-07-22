Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Задержана теща президента Южной Кореи

Теща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — Чхве Ын Сун — задержана после отклонения апелляции на приговор о подделке документа. После оглашения решения 76-летняя женщина упала в обморок, передает «Ренхап».

Приговор был вынесен еще в 2021 году — подсудимой тогда назначили один год лишения свободы, но не стали арестовывать до решения апелляции. Чхве Ын Сун не признала вину.

Чхве Ын Сун была признана виновной в подделке справки о внесении на счет 34,7 млрд вон (примерно $27 млн). Этот документ использовался для покупки участков земли в городе Соннам в 2013 году. Суд счел это тяжким преступлением.

Теща президента Южной Кореи ранее проходила по другому уголовному делу — о мошенничестве при получении пособий по государственному медицинскому страхованию в 2015 году. Суд первой инстанции приговорил ее к трем годам заключения, но позднее ее оправдали.

Юн Сок Ёль возглавляет Южную Корею с мая 2022 года. До этого был генпрокурором (2019–2021), работал в прокуратуре Сеула. Участвовал во многих громких расследованиях, в том числе дел двух президентов Южной Кореи.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...