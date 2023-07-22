Задержана теща президента Южной Кореи

Теща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — Чхве Ын Сун — задержана после отклонения апелляции на приговор о подделке документа. После оглашения решения 76-летняя женщина упала в обморок, передает «Ренхап».

Приговор был вынесен еще в 2021 году — подсудимой тогда назначили один год лишения свободы, но не стали арестовывать до решения апелляции. Чхве Ын Сун не признала вину.

Чхве Ын Сун была признана виновной в подделке справки о внесении на счет 34,7 млрд вон (примерно $27 млн). Этот документ использовался для покупки участков земли в городе Соннам в 2013 году. Суд счел это тяжким преступлением.

Теща президента Южной Кореи ранее проходила по другому уголовному делу — о мошенничестве при получении пособий по государственному медицинскому страхованию в 2015 году. Суд первой инстанции приговорил ее к трем годам заключения, но позднее ее оправдали.

Юн Сок Ёль возглавляет Южную Корею с мая 2022 года. До этого был генпрокурором (2019–2021), работал в прокуратуре Сеула. Участвовал во многих громких расследованиях, в том числе дел двух президентов Южной Кореи.

Леонид Уварчев