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Коммерсантъ FM
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Минюст объявил иноагентами политика Борового, журналиста Козырева и издание «7х7»

Министерство юстиции 21 июля внесло в список иностранных агентов трех человек и четыре организации. Среди них — 75-летний политик, депутат Госдумы II созыва Константин Боровой, журналист телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) Михаил Козырев и издание «7х7 – Горизонтальная Россия».

Также в список включены:

  • Александр Литвинов — создатель Telegram-канала «Планерка»;
  • Павел Суляндзига — бывший член Общественной палаты;
  • общественная организация «Омское гражданское объединение»
  • инициативная группа «Центр Т»;
  • автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого».

По данным Минюста:

  • Господин Боровой распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, отождествлял РФ с террористической организацией. Выступал против СВО, оправдывал террористические действия Украины. Проживает за пределами России.
  • Господин Козырев принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, выступал против СВО. Выступал против закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства. Проживает за пределами России.
  • Господин Литвинов распространял сообщения и материалы для неограниченного круга лиц, содержащие недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
  • Господин Суляндзига выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ. Проживает за пределами России.
  • «Омское гражданское объединение» принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ. Учредители проживают за пределами Российской Федерации.
  • «Центр Т» принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, осуществляла деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства.
  • «Право каждого» распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ, выступала против СВО, получала поддержку со стороны иностранных источников.
  • «7х7 — Горизонтальная Россия» принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ.

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