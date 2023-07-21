Минюст объявил иноагентами политика Борового, журналиста Козырева и издание «7х7»

Министерство юстиции 21 июля внесло в список иностранных агентов трех человек и четыре организации. Среди них — 75-летний политик, депутат Госдумы II созыва Константин Боровой, журналист телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) Михаил Козырев и издание «7х7 – Горизонтальная Россия».

Также в список включены:

Александр Литвинов — создатель Telegram-канала «Планерка»;

Павел Суляндзига — бывший член Общественной палаты;

общественная организация «Омское гражданское объединение»

инициативная группа «Центр Т»;

автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого».

По данным Минюста: