Минюст объявил иноагентами политика Борового, журналиста Козырева и издание «7х7»

Министерство юстиции 21 июля внесло в список иностранных агентов трех человек и четыре организации. Среди них — 75-летний политик, депутат Госдумы II созыва Константин Боровой, журналист телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) Михаил Козырев и издание «7х7 – Горизонтальная Россия».
Также в список включены:
- Александр Литвинов — создатель Telegram-канала «Планерка»;
- Павел Суляндзига — бывший член Общественной палаты;
- общественная организация «Омское гражданское объединение»
- инициативная группа «Центр Т»;
- автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого».
По данным Минюста:
- Господин Боровой распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, отождествлял РФ с террористической организацией. Выступал против СВО, оправдывал террористические действия Украины. Проживает за пределами России.
- Господин Козырев принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, выступал против СВО. Выступал против закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства. Проживает за пределами России.
- Господин Литвинов распространял сообщения и материалы для неограниченного круга лиц, содержащие недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
- Господин Суляндзига выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ. Проживает за пределами России.
- «Омское гражданское объединение» принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ. Учредители проживают за пределами Российской Федерации.
- «Центр Т» принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, осуществляла деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства.
- «Право каждого» распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ, выступала против СВО, получала поддержку со стороны иностранных источников.
- «7х7 — Горизонтальная Россия» принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ.