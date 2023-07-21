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Пермский суд наказал министра культуры

Ленинский райсуд Перми вынес административное наказание министру культуры Пермского края Алле Платоновой на 10 тыс. рублей, пишет РБК-Пермь. По данным издания, административное правонарушение выявила краевая контрольно-счетная палата. КСП усмотрела нарушение со стороны министра, которая, по версии ревизоров, нарушила сроки предоставления бюджетных средств дочерней структуре Минкульта - АНО «Агентство новых технологий» (АНТ).

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АНТ ожидало очередную субсидию 20 мая 2022 года. Министр распорядилось перечислить бюджетные 7 млн руб. с опозданием на месяц и два дня — только 22 июня, сообщает издание. На заседании суда представитель КСП сообщил, что министр объяснила задержку в перечислении конфликтом с директором АНТ Верой Цыпушкановой После её увольнения, которое состоялось 31 мая, было заключено дополнительное соглашение с новым руководителем Гульнар Гафуровой, назначенной 8 июня. Этим документом изменен срок субсидирования — с 20 мая «до 30 июня».

Усмотрев нарушения условий предоставления бюджетных средств, КСП оформила протокол об административном правонарушении (ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ).

Юрист Минкульта заявил об отсутствии конфликта и попросил признать деяние малозначительным и освободить свою доверительницу от административной ответственности — с объявлением устного замечания.

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