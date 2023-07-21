Граждане России смогут выбирать исполнителя социальных услуг через портал «Госуслуги»

Граждане России смогут выбирать исполнителя социальных услуг через портал госуслуг. Об этом сегодня заявил замминистра финансов России Алексей Лавров в рамках первой дискуссии всероссийского семинара-совещания «Реализация социального заказа», проходящей в Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Как рассказал господин Лавров, правительство разработало законопроект, который позволит гражданину на портале госуслуг подать заявление, например, на получение услуги по соцсертификату и выбрать понравившегося исполнителя. Сейчас количество получателей услуг в рамках соцзаказа составляет 5 млн человек, показатель вырос в 1,4 раза по сравнению с 2021 годом. «Социальный заказ — прозрачный и понятный людям механизм, интерес к нему ежегодно растет. Поэтому нужно и дальше упрощать процедуру выбора исполнителя и двигаться в том числе в направлении цифровизации»,— отметил Алексей Лавров.

Напомним, эксперты и руководители органов региональной и федеральной власти: замминистра финансов Алексей Лавров, первый заместитель министра спорта Азат Кадыров, замминистра здравоохранения Евгений Камкин — в течение двух дней обсудят в Перми оценку эффектов применения закона о социальном заказе, роль региональных органов в организации оказания муниципальных услуг, уровень цифрового прорыва в социальном заказе и другие вопросы.

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что Пермский край стал одним из первых регионов, которые включились в систему социальных заказов. Это позволило повысить качество и доступность бюджетных услуг для населения. «Важно, что ключевое в этом законе — учет мнения потребителя в выборе обслуживающих негосударственных организаций»,— подчеркнул губернатор. Пермский край стал одним из пилотных регионов России, где реализуется закон о соцзаказе. На данный момент в регионе выбраны услуги по следующим направлениям: туризм, спортивная подготовка, оказание паллиативной медицинской помощи и социальное обслуживание.