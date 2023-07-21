Министр здравоохранения Нижегородской области возглавил футбольный клуб «Пари НН»

Генеральным директором футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» назначен Давид Мелик-Гусейнов, который с 2020 года руководит министерством здравоохранения Нижегородской области и занимает должность заместителя губернатора. О назначении сообщил глава региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

«Давид Валерьевич как управленец силен как раз тем, что умеет погружаться в нужную сферу, объединять профессиональную команду вокруг себя и эффективно организовывать процесс. Ему не впервой принимать новый для себя вызов — как и тогда, в 2020 году. Уверен, что и в этот раз он так же успешно с ним справится!» — написал Глеб Никитин.

С конца 2020 года ФК «Пари НН» возглавлял Равиль Измайлов. Глеб Никитин поблагодарил его за «гигантскую работу», но сказал, что «пришло время двигаться дальше». По его словам, впереди у клуба новый этап развития с новым руководством.

Анастасия Еремина, Нижний Новгород