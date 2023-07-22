«Динамо» показало стартовую беззащитность

Очередной чемпионат России открыл матч, в котором «Краснодар» неожиданно легко, со счетом 3:1, обыграл на выезде «Динамо», показавшее поразительную податливость в обороне.

Примерно четверть часа матч двух команд, которые в прошлом сезоне добились гораздо меньшего, чем хотели, можно было считать рекламой нового динамовского тренера Марцела Лички. Вот ради всего этого его ведь и брали, видимо, из «Оренбурга» — ради стеночек, забеганий, быстрых перепасовок. Ради того, чтобы избавил «Динамо» от той немножко пресной игры, что оно показывало при Славише Йокановиче, и добавил ей лоска, которого было в избытке, когда весной 2022 года оно добралось до бронзы при Сандро Шварце. Ну что ж, динамовский футбол и в самом деле искрил. И им можно было бы восхищаться, если бы не некоторая незадачливость хозяев в решающей стадии их симпатичных атак. Явный момент они создали лишь в середине первого тайма, когда Муми Нгамалё, сместившись в центр, пальнул под перекладину. Матвей Сафонов открыл счет красивым вратарским прыжкам в чемпионате.

До этого прыжка «Краснодар», долго совсем скромненький на фоне соперника, чуть было не уколол «Динамо». Эдуарда Сперцяна забыли на линии офсайда, и беда обошла динамовские ворота стороной, кажется, только потому, что Сперцян и поддержавший его Никита Кривцов не разобрались, кому из них сподручнее оппонентов наказывать. Но те, кто переживал за «Динамо», вполне могли не обратить на этот укол особого внимания. Ну бывает, заигрались. Никуда же не денешься от чувства, что в целом-то преимущество за нами, что оно обязано воплотиться в результат.

И тут на этих людей обрушилось ведро ледяной воды. «Динамо» разыгрывало мяч на своей половине. Обстановка была безоблачной — прессинговать агрессивно краснодарцы и не собирались. И вдруг Роберто Фернандес, словно обознавшись, покатил мяч от линии своей штрафной прямо на Эдуарда Сперцяна, который, наверное, жутко удивился такому щедрому подарку. Спустя секунду краснодарский бомбардир Джон Кордоба уже стрелял с двух десятков метров, а подвернувшийся на траектории удара Фабиан Бальбуэна, устроив рикошет, лишил голкипера Антона Шунина шансов выкрутиться.

Но дело было не только в голе. Следующий отрезок матча должен был заставить всех, кто только что любовался наступательной креативностью «Динамо», ужасаться бардаку, который возник в его обороне. «Краснодар», вдруг, будто выскочив из засады, забегавший, творил с ней что хотел. Если бы вместо динамовских игроков на пути его футболистов стояли кегли, вряд ли от них было бы значительно меньше толку. В этот период краснодарские шансы зрели и созревали ежеминутно. Иногда — шансы шикарные. И было бы чудом, если бы «Динамо» повезло до перерыва отделаться тем самым единственным голом Кордобы.

Но нет, оно им, конечно, не отделалось. Снова сработала главная краснодарская связка. Теперь Эдуард Сперцян отправил мяч Джону Кордобе верхом. С Кордобой сражался Бальбуэна, который вроде бы в борьбе неплох. Но форвард взлетел на голову выше него, а застрявший после его удара головой возле «ленточки» мяч проткнул в сетку Александр Черников.

После паузы кошмар продолжился, хотя Марцел Личка наконец понял, что с составом без единого профессионального опорника держаться против куражного «Краснодара» его команда в такой-то скверной форме точно не сможет, и выпустил на поле Матиаса Норманна, переведя вперед, на более привычную позицию, Арсена Захаряна. Ничего не помогло. Пожар в тылах по-прежнему полыхал ярким пламенем — и третий гол гостей подсветил его идеально. Фланговая подача была явно не из тех, что должны ставить защищающихся в тупик. Но Эли Даса как-то неловко скинул мяч в зону перед воротами, в которой не было никого из его партнеров, а Антон Шунин, уже, судя по всему, не доверяя своим, заранее побежал на подстраховку вперед. Подхватившему скидку Дасы Жуану Батши даже не пришлось бить на силу — чтобы поразить цель, оказалось достаточно легонько перекинуть Шунина. Краснодарцы, надо полагать, сами не ожидали, насколько гладким будет их путь к первой победе в чемпионате.

«Динамо» выписанную ему противную пилюлю слегка подсластило мячом Федора Смолова, продемонстрировавшего тонны хладнокровия рядышком с вратарской. Но общего ощущения он, разумеется, не отменил: динамовцы чересчур походили на команду, у которой с подготовкой к сезону что-то пошло не так.

Первый тур «Динамо»—«Краснодар» 1:3 Смолов, 61 — Кордоба, 28; Черников, 36; Батши, 53

Алексей Доспехов