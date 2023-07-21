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Коммерсантъ FM
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предлагает России выйти из ВОЗ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой от фракции «Единая Россия» заявил, что за разрывом отношений с Советом Европы следует выход России из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По словам Петра Толстого, ВОЗ навязывает стране ненужные ценности, поэтому России «нечего делать в этой организации», сообщают «Ведомости».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По мнению господина Толстого, нужно отказаться от внедрения ВОЗ тех норм международной классификации болезней, которые касаются половой принадлежности человека и темы ЛГБТ. Претензии к ВОЗ в том числе возникли во время рассмотрения в Госдуме законопроекта о запрете смены пола. Тогда Петр Толстой требовал отменить положения МКБ-11, легализующие различные сексуальные девиации. На данный момент в России действует МКБ-10, согласно которой транссексуализм относится к психическим расстройствам (в МКБ-11 транссексуализм не считается диагнозом).

Издание отмечает, что выход из ВОЗ — личная инициатива Петра Толстого, сторонников у него «пока мало». По словам источников «Ведомостей», вопрос не получил коллегиального обсуждения в парламенте, но встретил неодобрение исполнительной власти. Также 17 июля глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял во время заседания в Госдуме, что «работа ВОЗ очень важна».

Офис ВОЗ в России был открыт в декабре 1998 года в Москве. На данный момент на территории страны реализуются программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом, ВИЧ/СПИД, табакокурением, а также по безопасности дорожного движения.

Полина Мотызлевская

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