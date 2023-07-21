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Коммерсантъ FM
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Вице-спикер Госдумы направил в правительство проект о праве студенток в декрете перевестись на бюджет

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» направил в правительство для заключения законопроект о праве студенток, родивших ребенка во время обучения, переводиться с платного на бюджетное место. Копия документа есть у ТАСС.

Владислав Даванков (в центре)

Владислав Даванков (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владислав Даванков (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки предлагается внести в ст. 34 закона «Об образовании». Бюджетное место для студентки в декрете будет выделено дополнительно. При этом в финансово-экономическом обосновании к документу указывается, что рассчитать размеры дополнительного финансирования для дополнительных бюджетных мест невозможно, поскольку информация о числе студенток, родивших в период обучения и не получивших возможности перехода на бесплатное обучение, не публикуется.

Автор законопроекта считает, что беременность не должна быть причиной ухода из университета. «Но сейчас именно так и происходит. После рождения ребенка к учебе на платном возвращаются единицы, потому что у семьи появляются другие, более важные расходы»,— рассказал депутат ТАСС. При этом, согласно законопроекту, в университет можно будет вернуться в любой момент после рождения ребенка.

Сейчас студентки в декрете могут рассчитывать на дополнительные выплаты от университета. Если на время беременности студентка находится в академическом отпуске, ей нужно оформить отпуск по беременности и родам, и тогда она получит выплату в размере стипендии. Если студентка учится по контракту, она все равно может рассчитывать на пособие по беременности и родам. При отсутствии стипендии декретные выплаты рассчитывают на основе базового размера стипендии.

Анастасия Ларина

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