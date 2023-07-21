«Известия»: Минстрой планирует изменить систему оплаты ЖКУ

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою разработать систему специальных счетов для сбора денег на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо министерства высшим исполнительным органам власти.

По данным издания, спецсчета для жильцов многоквартирных домов позволят контролировать распределение управляющей компанией (УК) средств – УК сможет переводить деньги только тем организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество. Это позволит избежать ситуации, в которой жильцы не могут проверить, используются ли их деньги по назначению.

«Сейчас деньги попадают на счета УК, в общий котел, и становятся собственностью организации. Жильцы дома могут контролировать их использование только раз в год, когда утверждаются отчет о расходах и план будущих трат», — рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

При этом отмечается, что проблема жильцов-неплательщиков не будет решена, несмотря на то, что инициатива повысить финансовую прозрачность в сфере ЖКХ. Когда именно планируется ввести спецсчета — не сообщается.

Полина Мотызлевская