На базе «Омсктрансмаша» планируется создание промышленного парка

На площадке выпускающего военную технику завода «Омсктрансмаш» (входит в структуру концерна «Уралвагонзавод») планируется создание промышленного парка, сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Это позволит привлечь федеральные средства на модернизацию предприятия и реконструкцию цехов, считает он. Также реализация проекта даст возможность привлечь резидентов и повысить доходную часть АО «Омсктрансмаш».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам гендиректора АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александра Потапова, «внятная концепция развития» должна быть подготовлена до конца года. После этого она будет представлена в Минпромторг. Дорожную карту проекта индустриального парка разработала Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

В рамках проекта предполагается строительство нового кузнечно-прессового цеха, реконструкция цехов, перенос и ремонт производственных мощностей, приобретение нового оборудования, отметил генеральный директор АО «Омсктрансмаша» Василий Ковалев.

АО «Омсктрансмаш» — первое специализированное танковое предприятие. Это единственный завод, имеющий замкнутый технологический цикл танкового производства. Помимо военной предприятие производит продукцию гражданского назначения: запчасти к углеразмольному оборудованию, карьерной технике, подвижному составу РЖД, звенья гусениц для сельхозтехники.

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Оксана Павлова