Путин в Мурманске дал старт отправке первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ-2»

Президент России Владимир Путин в Мурманске дал старт отправке по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа на основаниях гравитационного типа для «Арктик СПГ-2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (в центре), губернатор Мурманской области Александр Чибис (слева) и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан (второй слева) дают старт отправке первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ-2»

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (в центре), губернатор Мурманской области Александр Чибис (слева) и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан (второй слева) дают старт отправке первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ-2»

Фото: пресс-служба президента РФ

«Буксирный ордер для транспортировки первой технологической линии завода СПГ готов. Прошу разрешения для начала морских операций по транспортировке и дать гудок»,— сказал оператор.

«Разрешаю»,— ответил Путин. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон попросил президента дать гудок. Глава государства в шутку сложил руки у губ, а после повернулся к установке и повернул рычаг. Прозвучал протяжный гудок.

«Арктик СПГ-2» — второй крупнотоннажный проект НОВАТЭКа по производству сжиженного газа после «Ямала СПГ». Ресурсная база — Утреннее месторождение. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 млн тонн каждая — 19,8 млн тонн СПГ в год.