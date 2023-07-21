В Пушкине продадут землю под производство

Администрация Петербурга готовится провести торги по участку под производственные цели площадью 7,6 тыс. кв. м рядом с площадкой фармацевтической компании «Активный компонент» в городе Пушкин. Участники рынка говорят, что участок, вероятнее всего, будет интересен небольшим компаниям. Стоимость земли они оценивают в 12 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга на аукцион будет выставлен земельный участок рядом с промзоной, частично засаженный лесом. Соответствующее решение принял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами правительства.

Участок располагается по адресу: Пушкинский район, г. Пушкин, Восточный проезд, участок 6. Общая площадь земли составляет 7,6 тыс. кв. м.

Рядом с участком находятся фармацевтическая компания «Активный компонент», автосервис, промзона и лесополоса, за которой проходят железнодорожные пути.

Эксперты полагают, что этот участок может стать привлекательным для потенциальных инвесторов и заинтересовать их за счет своего расположения и инфраструктуры поблизости.

«Участок находится в городской агломерации, рядом с жилым массивом, поэтому в дальнейшем не должно возникнуть сложностей с поиском сотрудников на производство. Кроме того, наличие уже обжитой транспортной инфраструктуры и близость инженерных коммуникаций позволит упростить процесс оснащения участка, в том числе согласования с ресурсоснабжающими организациями»,— уверен старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Кирилл Вечер.

Эксперт Nikoliers Илья Янеев назвал участок «эксклюзивным предложением от городских властей», поскольку в этом районе практически не осталось подходящей земли, на которой можно было бы разместить производство.

Как заявил руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин, на площади 7,6 тыс. кв. м можно построить небольшой объект — площадью 3,5 тыс. кв. м, что на входе сократит объем интересантов. «Преимущественно это будут небольшие производственные компании»,— уверен господин Трушин.

Алла Сидоренко, партнер «БестЪ. Коммерческая недвижимость», говорит: «Пушкин не пользуется высоким спросом у производственных компаний. В случае наличия комфортных по цене возможностей подведения коммуникаций и организованной транспортной доступности без дополнительной финансовой нагрузки на покупателя стоимость участка может составлять порядка 12 млн рублей».

Дата проведения аукциона еще не установлена, но уже известно, что потенциальный инвестор построит на земельном участке новое производство. На это, согласно договору аренды, ему будет выделено 15 месяцев, срок действия договора ограничивается 30 месяцами.

Полина Кузнецова