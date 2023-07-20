На айфоне растущего спроса

Аналитики «Авито» отмечают рост продаж новых смартфонов в Челябинске во втором квартале — на 95% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самыми востребованными марками они назвали Apple, Xiaomi и Samsung. В среднем новые телефоны на площадке в Челябинске за год подешевели на 16%, до 34,9 тыс. руб. Эксперты видят причину роста реализации смартфонов в расширении предложения на «Авито». Увеличение продаж таких устройств отмечают и торговые сети.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя цена нового смартфона на «Авито» за год снизилась на 16%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Средняя цена нового смартфона на «Авито» за год снизилась на 16%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В апреле–июне продажи новых смартфонов на «Авито» в Челябинске по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 95%. Реализация подержанных гаджетов при этом увеличилась на 12%. Об этом сообщается в исследовании «Авито».

Первое место по количеству проданных в Челябинске новых смартфонов традиционно заняла Apple, на долю которой пришлось 57% от всех приобретенных устройств. По сравнению со вторым кварталом прошлого года продажи новых iPhone на платформе выросли в 2,2 раза. Средняя цена новых «яблочных» смартфонов в городе составила 48,2 тыс. руб. Продажи подержанных iPhone к прошлому году выросли на 28%. В среднем такие устройства стоили 22,1 тыс. руб.

Следом за iPhone в рейтинге самых востребованных марок новых смартфонов идет Xiaomi с долей продаж в 14%. Устройства китайского бренда в заводской упаковке в этом году покупали на 38% чаще, бывшие в употреблении — на 14%. В среднем их покупка обходилась в 17,1 тыс. руб. и 7,1 тыс. руб. соответственно.

Тройку лидеров замыкает Samsung с долей продаж в 12%. За год продажи новых южнокорейских смартфонов в Челябинске снизились на 1%, средний чек такого устройства составил 37,2 тыс. руб. Подержанные смартфоны Samsung на «Авито» покупали на 9% реже, чем в прошлом году. В среднем такие телефоны обходились пользователям сервиса объявлений в 10,6 тыс. руб.

По сведениям аналитиков, в среднем новые смартфоны на «Авито» в Челябинске по сравнению с апрелем–июнем прошлого года подешевели на 16%, до 34,9 тыс. руб. Средняя цена подержанных устройств составила 15,9 тыс. руб.

Руководитель категории «Бытовая техника и электроника» «Авито» Павел Комаров отмечает, что в прошлом году из-за дефицита товаров некоторых ушедших из РФ брендов и роста цен в привычных розничных магазинах покупатели начали чаще искать гаджеты на сайте объявлений.

«Также на площадку пришли новые продавцы. Это привело к росту ассортимента на “Авито” — за год число предложений в категории смартфонов увеличилось на 20%. Особенно усилили свое присутствие китайские бренды: предложение новых Xiaomi выросло на 37%, а Realme — в 2,5 раза»,— комментирует Павел Комаров. Он фиксирует рост доли новых смартфонов на площадке объявлений. «За год покупать их стали активнее на 76%. А их доля в общем числе продаж по сравнению с апрелем–июнем 2022 года увеличилась на шесть процентных пунктов и составила 16%»,— поясняет господин Комаров.

Среди городов РФ ощутимее всего продажи новых смартфонов на «Авито» по сравнению со вторым кварталом 2022 года выросли во Владивостоке — в 2,2 раза. Помимо Челябинска, заметной динамикой отметились Ростов-на-Дону (+35%) и Красноярск (+31%). Самые высокие средние цены на новые смартфоны были зафиксированы в Калининграде (49,2 тыс. руб.), Сочи (48,2 тыс. руб.) и Уфе (45 тыс. руб.). Наиболее доступными устройства оказались в Рязани и Волгограде (по 31 тыс. руб.).

Главный редактор проекта «Будь мобильным» Иван Кущ видит причину роста продаж новых смартфонов на «Авито» в расширении числа представленных на площадке брендов.

«Ранее на “Авито” было представлено крайне мало компаний, сегодня их стало гораздо больше. В целом рынок смартфонов по сравнению с прошлым годом остался плюс-минус таким же, он сохраняет стабильное состояние. Стремительного роста спроса не наблюдается»,— считает Иван Кущ. Наиболее востребованными среди челябинцев марками смартфонов он называет Xiaomi и его суббренд Redmi. Второе месте, по его оценке, занимают устройства Realme и Vivo. «Следом идут Huawei и Honor. Замыкают список популярных брендов Samsung и Apple, продажи которых сокращаются. Это связано с высокой ценой таких устройств относительно китайских конкурентов и внешнеполитической ситуацией. Устройства из КНР сегодня обладают не меньшим качеством, при этом поддерживают необходимые людям сервисы»,— комментирует Иван Кущ.

О росте продаж также заявляют представители сетей электроники и бытовой техники. В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» отмечают, что по итогам апреля–июня спрос на смартфоны в Челябинске увеличился более чем на треть относительно того же периода прошлого года.

«Наиболее активный рост демонстрируют китайские бренды, которые предлагают конкурентоспособные, надежные и технологичные устройства по разумной цене. Производители из КНР активно расширяют присутствие и развивают ассортимент под запросы различной аудитории, в том числе выходят в новые ниши. Так, лидерами продаж стали бренды Xiaomi, Realme, в число востребованных входят Tecno, Infinix, Vivo и ряд других»,— поясняют в пресс-службе. В компании добавляют, что в топ-5 востребованных брендов у них по-прежнему входят Apple и Samsung. «Продукция этих производителей остается доступной в нашем ассортименте. В общей сложности в наших сетях челябинцам доступно в магазинах или с заказом онлайн более 1,5 тыс. наименований смартфонов»,— уточняют в «М.Видео-Эльдорадо».

Директор «Мегафона» в Челябинской области Сергей Денисов отмечает, что во втором квартале в объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota увеличились продажи смартфонов Apple, Huawei, Realme по сравнению с тем же периодом 2022 года.

«При этом доля продаж смартфонов Samsung в первом квартале 2023 года снизилась по сравнению с прошлым годом, что связано с изменениями в маркетинговой активности бренда. Компания сдала позиции в некоторых сегментах рынка смартфонов, ее место заняли китайские производители»,— поясняет Сергей Денисов.

Михаил Бычков