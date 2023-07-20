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Коммерсантъ FM
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Раненную при атаке на Крымский мост девочку доставили в Москву на лечение

14-летнюю Ангелину Кулик из Белгородской области, которая пострадала при взрыве на Крымском мосту 17 июля и в тот день потеряла своих родителей, доставили на лечение в Москву. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Девочка будет лечиться в РДКБ Минздрава России. Она находится в стабильном состоянии. После лечения в РДКБ ее отправят на реабилитацию.

Ангелина получила повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Ее состояние оценивалось как средней тяжести. Сразу после атаки на мост ее доставили в реанимацию Темрюкской центральной больницы, затем перевезли в Краснодар.

Ночью 17 июля Крымский мост атаковали два украинских морских беспилотника. В результате погибла семейная пара из Белгородской области: они ехали по мосту в момент атаки. Их 14-летняя дочь была на заднем сиденье, ей удалось выжить.

Власти Новооскольского городского округа Белгородской области сообщали, что прощание с погибшей парой пройдет сегодня, 20 июля, в 11:00 мск.

О совещании по ситуации с Крымским мостом с участием Владимира Путина — в материале «Ничто не вечно под мостом».

Анастасия Ларина

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