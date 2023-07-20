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Яхт-клуб срезают с косы

ООО «Аврора» бьется за престижное место в Петроградском районе в суде

Суд принял решение ликвидировать Санкт-Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов (СПБРЯК) на Петровской косе из-за того, что участок используется не по назначению и с нарушениями норм безопасности. Соответствующий иск подала городская прокуратура. Собственник СПБРЯК — ООО «Аврора» Александра Винника. Компании с сентября 2021 года принадлежат также ряд зданий на данной территории. В яхт-клубе называют данное решение неправомерным и намерены обжаловать его вместе с «Авророй».

В исковом заявлении прокуратуры говорится, что участок на Петровской косе речным яхт-клубом используется не по назначению: помещения переданы под различные офисы и банкетные залы

В исковом заявлении прокуратуры говорится, что участок на Петровской косе речным яхт-клубом используется не по назначению: помещения переданы под различные офисы и банкетные залы

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

В исковом заявлении прокуратуры говорится, что участок на Петровской косе речным яхт-клубом используется не по назначению: помещения переданы под различные офисы и банкетные залы

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Петроградский районный суд постановил ликвидировать частное учреждение «Санкт-Петербургский речной яхт-клуб» (СПБРЯК, ранее ЛПФ и ФНПР «Санкт-Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов») и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). До сентября 2021 года земля принадлежала Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти, после ООО «Аврора» приобрело здания на территории яхт-клуба (за исключением дома Ропса), а участок достался СПБРЯК на праве постоянного бессрочного пользования, которое теперь может быть им утрачено.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аврора» зарегистрировано в 2006 году. Уставный капитал — 1,01 млн рублей. Учредитель — Александр Винник. Он приходится братом экс-советника бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и экс-главы Управления инвестиций Смольного Льва Винника, также Лев Винник ранее занимал руководящий пост в «Группе ЛСР».

Директор яхт-клуба Анна Шумейко сообщила «Ъ-СПб», что представители СПБРЯК и «Авроры» будут обжаловать данное решение в Третьем кассационном суде общей юрисдикции. «У нас на руках даже нет решения о ликвидации, а нас уже исключили из всех реестров. Нам предъявлено, что мы якобы не ведем уставной деятельности, а именно ее мы и ведем»,— подчеркнула она.

В исковом заявлении говорится, что участок используется не по назначению: помещения переданы под различные офисы и банкетные залы. Также прокуратура указывает, что на территории были допущенные нарушения правил благоустройства: ненадлежащее содержание фасадов зданий, плохая уборка снега и мусора, размещены временные несогласованные сооружения — ограждения и заборы. «Мы обратились в комитет по градостроительству, получили задание, разработали проект благоустройства, подали его, но пока мы все это делали, у нас отобрали землю»,— посетовала госпожа Шумейко, отметив, что этим самым было прекращено указанное право бессрочного пользования. «А согласовать теперь проект благоустройства на отобранной земле мы не можем»,— добавила она.

В иске, помимо прочего, имеется отсылка на совещание Совбеза РФ, на котором было решено создать межвузовский студенческий яхтенный клуб (МСЯК) при Санкт-Петербургском морском техническом университете на данном участке. Надзорное ведомство указывает, что существование СПБРЯК «препятствует развитию кадрового обеспечения военного судостроения, чем создает угрозу безопасности государства». Однако ответчики настаивают, что никаких проблем с МСЯК нет и яхт-клуб в настоящее время активно предоставляет для этих целей свою территорию.

В объявлении яхт-клуба говорится, что флот парусных яхт СПБРЯК, принадлежащих ООО «Аврора», находится в завершающей стадии переоформления судовых билетов, а деятельность детской парусной секции будет оформлена на новое юрлицо — ЧУ «Речной яхт-клуб Санкт-Петербурга». Сотрудники остаются работать дальше.

Как рассказал «Ъ-СПб» источник, знакомый с ситуацией, «Авроре» принадлежат лодки яхт-клуба, поэтому спортсмены выступают в этом вопросе на их стороне как «заложники ситуации». Собеседник отмечает, что территория привлекательна для застройки жильем или апартаментами премиального класса и поэтому судебные тяжбы вокруг нее вполне понятны.

В конце июня Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск АО «Грандпроект» к комитету по инвестициям об оспаривании отказа в предоставлении участка 25,5 га в Лисьем Носу для возведения объекта гребного спорта. Ранее территория была предоставлена в аренду общественной организации «Яхт-клуб Санкт-Петербурга», связанной с «Газпромом», которая собирается до 2027 года построить там новые причалы для яхт.

Андрей Кучеров

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