Санконтрольная работа

Казанский девелопер «Джи-групп» завершает разработку концепции застройки своего участка на ул. Карпинского, 115б, приобретенного более года назад. Территория в 8,17 га частично расположена в санитарно-защитной зоне Прикамской гипсовой компании, что является препятствием для ее жилой застройки. Девелопер долго вел переговоры о снятии санзоны. Сейчас в компании говорят, что продолжают работу над этим вопросом, но он должен решиться. Эксперты считают, что санзона может стать непреодолимой преградой для освоения участка, но в некоторых случаях можно выполнить мероприятия по защите территории застройки от воздействия предприятия. Отмечается, что синергия «Джи-групп» и ПМД, который застроит соседний участок, приведет к мощному развитию этой локации.



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В казанском холдинге «Джи-групп» обсуждают снятие санитарно-защитной зоны Прикамской гипсовой компании со своего участка на ул. Карпинского, 115б, в Перми, сообщил источник «Ъ-Прикамье» на строительном рынке региона. По данным собеседника, Прикамская гипсовая компания (ПГК) может пойти на снятие санзоны при наличии денежной компенсации.

Напомним, о приобретении «Джи-групп» этого участка в Индустриальном районе Перми стало известно более года назад, но из-за частичного расположения в санзоне компания до сих пор не может согласовать с региональными властями его освоение.

В «Джи-групп» подтвердили, что действительно решают проблему по снятию санитарно-защитной зоны со своей площадки на ул. Карпинского, 115б. «Все, что можем пока сказать — идут переговоры, консультации, поиск оптимального решения. Да, вопрос сложный, но не из разряда нерешаемых. Однако очевидно, что нужно еще время, чтобы прийти к результату»,— подчеркнули в компании. Сейчас группа заканчивает разработку концепции застройки этой территории. «Надеемся, что осенью уже сможем ее опубликовать»,— пояснили в компании. Какие именно объекты могут быть возведены на ул. Карпинского, 115б, девелопер не раскрывает.

В Прикамской гипсовой компании на запрос «Ъ-Прикамье» о снятии санзоны не ответили.

Один из крупнейших застройщиков из Татарстана «Джи-групп» зашел в Пермь в конце 2021 года. Компания купила в Верхней Курье участок, ограниченный улицами Ленской, Рионской и ДОСом. На нем «Джи-групп» построит ЖК площадью более 56 тыс. кв. м. Другой земельный актив казанского девелопера — площадка на ул. Карпинского, 115б — ранее принадлежал сети гипермаркетов OBI. Там ритейлер намеревался возвести гипермаркет. Территория состоит из трех участков площадью 6,9 га, 1 га и 0,9 га, предназначенных под торговые комплексы, магазины, ТРЦ и авторемонтные мастерские, земли относятся к промзоне Ц-6. Самый крупный из участков частично расположен в санзоне «Промышленная площадка ООО „Прикамская гипсовая компания“» (ПГК). На этой территории, в частности, нельзя размещать жилье. Источник «Ъ-Прикамье» пояснял, что санзона представляет серьезную проблему для освоения участка, так как снять ее может только федеральный Роспотребнадзор. В «Джи-групп» тогда отмечали, что не считают критическими ограничения, так как участки можно рассматривать не только под жилую, но и под коммерческую застройку. В Прикамской гипсовой компании подчеркивали, что санзона — необходимый барьер между производственным объектом и жилыми домами.

Соседний участок по ул. Карпинского, 115, будет застраивать ГК «ПМД», где в рамках комплексного развития (КРТ) возведут около 70 тыс. кв. м.

По словам директора по развитию группы «Мегаполис» Михаила Крепака, сложность снятия санитарно-защитной зоны с конкретного участка зависит от производства, в связи с которым она наложена. «Если производство вредное или шумное, санзона может стать пре­градой, которую невозможно снять. В некоторых случаях можно выполнить мероприятия, которые защитят территорию застройки от воздействия предприятия. Возможно, для застройки участка на ул. Карпинского провели экспертизу, показавшую возможность сокращения санзоны Прикамской гипсовой компании при условии проведения комплекса мероприятий»,— считает господин Крепак. Директор по развитию «Мегаполиса» обратил внимание, что микрорайон Нагорный, где находится актив «Джи-групп», активно развивается. Участок казанской компании подходит для возведения жилья классов «стандарт» и «комфорт».

Директор «Эстейт Групп» (отдел продаж застройщиков на аутсорсинге) Алексей Терентьев подчеркнул, что сейчас территория будущей застройки на ул. Карпинского имеет сложности с социнфраструктурой и транспортной доступностью, однако это решаемые вопросы. Развитие депрессивных территорий является долгосрочной, но выгодной инвестицией. «Синергия двух сильных застройщиков — ПМД и „Джи-групп“ приведет к мощному развитию этой локации. Если „Джи-групп“ удастся снять санзону и на территорию будет наложено КРТ, микрорайон за несколько лет станет привлекательным для жизни. При объединении усилий нескольких девелоперов и муниципалитета здесь будет создан комфортный микрогород»,— полагает директор «Эстейт Групп».

Евгения Ахмедова